Un apagón puede dejar una vivienda a oscuras justo cuando se necesita encontrar una llave, revisar una habitación o desplazarse con seguridad. Para tener una alternativa lista en esos momentos, este paquete de dos linternas recargables cuesta $ 50.962 para usuarios de Amazon Prime y tiene un descuento anunciado del 34 %, según la información suministrada.

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El precio normal de este combo es de $ 76.652.

Las linternas incluyen carga USB-C, pantalla LCD para consultar el nivel de batería y cinco modos de iluminación. También permiten ajustar el enfoque del haz, por lo que pueden utilizarse tanto para iluminar espacios amplios como para dirigir la luz hacia puntos específicos.

¿Qué ofrecen estas linternas recargables?

Uno de sus diferenciales es la pantalla digital LCD, que muestra el nivel de batería restante. Esta función permite revisar la carga antes de guardar la linterna o utilizarla durante una emergencia.

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Cada unidad dispone de cinco modos: alto, medio, bajo, estroboscópico y SOS. El último puede utilizarse como señal de emergencia, mientras que los niveles de iluminación permiten adaptar el uso a distintas situaciones.

También cuentan con una función de zoom ajustable. Al extender o modificar el cabezal, se puede cambiar entre un haz más concentrado, pensado para iluminar a distancia, y otro más amplio para cubrir una zona mayor.

El cuerpo está fabricado con aleación de aluminio y tiene un acabado antideslizante. La descripción indica resistencia a caídas accidentales y al agua, aunque no especifica un grado de protección IP que permita establecer sus límites de resistencia.

La carga se realiza mediante USB-C y el sistema incorpora protecciones eléctricas. Sin embargo, la información suministrada advierte que no se venden baterías de litio independientes con las linternas; conviene revisar qué incluye exactamente el paquete antes de comprarlo.

Precio informado: $ 50.962 por el paquete de dos unidades.

Descuento anunciado: 34 %.

¿Para qué sirven en casa y al aire libre?

Estas linternas LED recargables pueden resultar útiles en varios escenarios:

Emergencias en el hogar: para tener iluminación disponible durante cortes de energía.

Camping y senderismo: gracias a su formato compacto y a la posibilidad de ajustar el haz.

Caminatas nocturnas: para iluminar recorridos y revisar el entorno.

Mantenimiento y reparaciones: cuando se necesita dirigir la luz hacia un área concreta.

Señalización de emergencia: mediante el modo SOS, sin sustituir otros equipos de seguridad.

¿Qué dicen quienes las compraron?

Las reseñas compartidas destacan la potencia de iluminación y la facilidad de uso. Un comprador comentó que utiliza una linterna por las noches y que, pese a hacerlo con frecuencia, todavía no había necesitado recargarla al momento de escribir su opinión.

Otra persona señaló que la luz iluminaba buena parte de su sala y valoró la posibilidad de tenerla disponible si se va la electricidad. También se destaca la pantalla que indica la carga restante y la opción de ampliar o concentrar el haz.

Son experiencias individuales: no permiten establecer una duración exacta de la batería ni confirmar cuántas horas funciona cada modo.

¿Vale la pena comprar el paquete?

Por $ 50.962, el conjunto ofrece dos unidades con funciones que pueden ser prácticas para el hogar y las actividades al aire libre. La pantalla de batería, la carga USB-C, los cinco modos y el zoom ajustable son sus principales diferenciales.

Antes de comprar estas linternas recargables en Colombia, conviene confirmar si incluyen los cables de carga, revisar las condiciones de envío y verificar el precio vigente. La información disponible tampoco especifica los lúmenes ni la autonomía exacta, dos datos importantes para comparar su potencia con la de otros modelos.

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