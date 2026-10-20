Wingo lanzó una nueva edición de su Wingo Sale, disponible del 19 al 23 de octubre, con tarifas promocionales para vuelos nacionales e internacionales que podrán realizarse entre octubre de 2026 y agosto de 2027.

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Los precios parten desde $79.000 por trayecto en rutas domésticas y desde USD 113 en destinos internacionales, con tasas e impuestos incluidos. La promoción tendrá un inventario limitado de 100 sillas por tarifa y estará sujeta a disponibilidad.

Bucaramanga será uno de los focos principales de la campaña, con vuelos desde $79.000 hacia Bogotá, $86.000 a Medellín, $100.000 a Barranquilla, $106.000 a Cartagena y $117.000 a Santa Marta.

En el exterior, se destacan Curazao desde USD 113, Aruba desde USD 120 y Puerto Plata desde USD 178, además de la ruta Medellín–Ciudad de Guatemala desde USD 132.

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También habrá tarifas especiales hacia Venezuela. Los tiquetes podrán adquirirse en la página de Wingo durante los cinco días de la campaña.

Las tarifas promocionales no aplican para festivos, temporadas altas ni fechas de alta demanda.

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