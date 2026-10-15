Así como empieza una nueva etapa en una reconocida empresa, Wingo en Colombia presentó un nuevo servicio disponible desde octubre por una alianza estratégica con la compañía Universal Assistance para fortalecer la protección integral de sus usuarios durante sus trayectos.

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A partir de octubre, los viajeros de Wingo podrán adquirir asistencia de viaje de Universal Assistance y elegir entre tres planes: Esencial, Plus y Total.

Estas opciones ofrecen diferentes niveles de cobertura para viajes nacionales e internacionales e incluyen asistencia médica por enfermedad o accidente, teleasistencia y medicamentos, de acuerdo con las condiciones de cada plan.

Wingo indica que la clave para entender el beneficio de este servicio está en entender que viajar implica mucho más que llegar a un destino: también supone estar preparado para situaciones inesperadas que pueden presentarse durante el recorrido.

Una enfermedad, un accidente o la pérdida de documentos pueden alterar la experiencia de un viajero y generar costos, trámites y decisiones que resultan más complejos cuando se está fuera de casa.

Una asistencia de viaje puede ser especialmente relevante cuando un imprevisto ocurre en un entorno desconocido, de acuerdo con la explicación de Wingo sobre su servicio. En el caso de Universal Assistance, los servicios contemplan diferentes frentes de atención.

La asistencia médica permite coordinar atención ante enfermedades o accidentes durante el viaje, mientras que la asistencia legal brinda orientación y apoyo en situaciones contempladas dentro de la cobertura, como determinados accidentes de tránsito o inconvenientes legales menores.

“Queremos que nuestros viajeros cuenten con más opciones para planear sus viajes de acuerdo con sus necesidades. Esta alianza con Universal Assistance facilita el acceso a un servicio que les brinda orientación y atención cuando se presenta un imprevisto, y que ahora podrán contratar desde la compra de sus tiquetes en Wingo.com”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

También se contempla asistencia ante pérdida o demora de equipaje y extravío de documentos, con servicios orientados a la localización del equipaje y, según las condiciones del plan contratado, compensaciones o apoyo ante gastos derivados de estas situaciones.

A esto se suma una app que permite gestionar distintos servicios desde el celular, incluyendo la solicitud de asistencia médica, teleasistencia, consulta de la cobertura y herramientas de apoyo para el viaje.

La asistencia tendrá un costo adicional al tiquete y estará disponible para itinerarios elegibles con origen en Colombia.

Los viajeros podrán consultar en Wingo.com las coberturas, los casos en los que aplica y las condiciones de cada plan, así como comunicarse con la central operativa de Universal Assistance disponible las 24 horas, los 365 días del año, para orientar a los viajeros y coordinar la atención correspondiente al plan contratado.

Esta importante novedad se suma al crecimiento constante de las operaciones aéreas de bajo costo en el mercado latinoamericano durante los últimos años.

Las aerolíneas buscan constantemente innovar en sus portafolios comerciales para brindar complementos de viaje ágiles, accesibles y totalmente digitalizados a los consumidores.

Con esta implementación, la empresa aérea consolida su presencia operativa en el país, ofreciendo alternativas eficientes adaptadas a las exigencias del turismo moderno.

Los pasajeros se benefician de procesos simplificados que integran tiquetes y asistencias preventivas dentro de una misma transacción digital rápida y segura, como sucede para esta nueva medida que toma vuelo.

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