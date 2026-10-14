Destapar el papel de aluminio y decidir si empezar por el lado oscuro, el blanco o mezclar ambos con la palita de plástico es un ritual grabado en la memoria afectiva del país. En entrevista con Pulzo.com, Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Colombina, compartió detalles sobre cómo esta marca logró convertirse en un referente cultural indiscutible.

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La historia comenzó en 1976, cuando Colombina adoptó la fórmula a través de una compañía italiana y logró una hazaña tecnológica para la época: empacar dos cremas totalmente separadas en un empaque en forma de “cunita”. Desde ese instante, no solo nació un producto de confitería, sino una experiencia de consumo compartida por padres e hijos.

Un viaje por las décadas y el regreso del “Árbol de las Ardillas”

Para festejar el medio siglo, Colombina prepara una celebración centrada en la memoria nostálgica.

La travesía recorrerá la llegada del producto en los 70’s, la aparición de la querida ardilla en los 80’s y el emblemático comercial de los 90’s ambientado en la casa en el árbol donde se fabricaba el dulce.

Como parte del aniversario, la marca ha lanzado empaques conmemorativos que rinden homenaje a sus diseños históricos. Además, revivirá la búsqueda de sus ardillitas coleccionables con la venta de figuras especiales y sorpresas junto a creadores de contenido como El Mindo y el chef Jorge Rausch. La gran cita de lanzamiento oficial será este 21 de octubre en Cali.

“Lo que más nos enorgullece de estos 50 años es cómo Nucita se volvió un ícono a través de sus rituales de consumo. La gente abre la cunita, destapa el papel de aluminio y empieza toda una experiencia: hay quienes se comen primero el lado del chocolate oscuro, otros prefieren el blanco, algunos la mezclan y otros raspamos hasta las esquinas con la cucharita. Hoy vemos a mamás que vivieron eso en su infancia y que hoy, desde esa nostalgia, se lo presentan a sus hijos. El posicionamiento de la marca es ‘Juntos siempre’, porque así como han estado juntas la crema oscura y la blanca desde el producto, también han estado juntos esos momentos entre padres e hijos y entre distintas generaciones a lo largo de cinco décadas”, señaló Escobar.

Innovación constante para mantenerse vigente

Pero si el éxito de Nucita no depende únicamente de la nostalgia ¿de qué más depende? El dulce representa cerca del 43 % de las ventas en la categoría de chocolates para la compañía, alcanzando la cifra de 435 millones de unidades anuales comercializadas en diversos formatos:

Extensión de categorías: presencia consolidada en galletas, helados, pasteles y golosinas.

presencia consolidada en galletas, helados, pasteles y golosinas. ‘Nucitoy’: apuesta competitiva en el segmento ‘toys’ con figuras coleccionables que impulsan ventas a doble dígito.

apuesta competitiva en el segmento ‘toys’ con figuras coleccionables que impulsan ventas a doble dígito. Colaboraciones icónicas: alianzas estratégicas como el recordado McFlurry de Nucita con McDonald’s.

alianzas estratégicas como el recordado McFlurry de Nucita con McDonald’s. Nuevos lanzamientos: Combinaciones recientes como Nucita Crunchy y el nuevo Masmelo relleno de Nucita.

Bajo el pilar de mantener cercanía y alta calidad a precios accesibles, Nucita demuestra que, a sus 50 años, la combinación de su crema bicolor sigue estando vigente.

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