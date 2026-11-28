Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Cámara de Comercio de Ibagué ha puesto en marcha una feria navideña en el Centro Comercial Acqua Power Center, con el objetivo de resaltar la labor y la creatividad de los emprendedores locales durante la época de fin de año. Este evento constituye una plataforma para que los empresarios de la ciudad den a conocer sus productos y, a su vez, impulsen las compras locales en un momento clave para el comercio. De acuerdo con información divulgada por la propia Cámara de Comercio, la convocatoria superó largamente las expectativas iniciales: se abrió el proceso buscando 20 participantes, pero, según detalló José Freddy Guerrero, director de Desarrollo Empresarial y Regional de la entidad, finalmente se recibieron 88 inscripciones. Ante la alta demanda, se optó por dividir el evento en dos temporadas consecutivas para que más proyectos tuvieran la oportunidad de participar en la muestra y comercializar sus productos.

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La primera temporada se extiende hasta el 1 de diciembre y será seguida de una segunda fase entre el 2 y el 6 de diciembre, en la que un segundo grupo de 20 empresarios podrá exponer sus propuestas. Como expresó José Freddy Guerrero, la idea es que, al igual que sucede con los conciertos exitosos, la feria tenga una segunda temporada que permita abrir el escenario a mayor número de participantes. Esta decisión refleja también el reconocimiento al trabajo que estos negocios han desarrollado a lo largo del año y su participación activa en los espacios impulsados por la Cámara de Comercio de Ibagué.

Dentro de la feria, el público encuentra productos relacionados con la artesanía y las manualidades, además de opciones diversas para regalos navideños, todos elaborados por emprendedores de la región. El propósito central es presentar alternativas originales y de calidad para la temporada festiva, logrando que los habitantes de Ibagué apoyen a los pequeños empresarios y fortalezcan la economía local. "Hay mucho talento, hay mucha creatividad y lo que buscamos es visibilizarlo con estos espacios", indicó Guerrero durante la feria, reiterando la invitación a la ciudadanía para que visite la muestra y conozca de cerca el trabajo de quienes apuestan por el crecimiento económico y social de la ciudad. La feria se encuentra ubicada en el primer piso del Centro Comercial Acqua Power Center y representa una oportunidad para respaldar los proyectos regionales durante las celebraciones de fin de año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos empresarios resultaron beneficiados con la feria navideña en Ibagué?

Según la Cámara de Comercio de Ibagué, el evento contó inicialmente con la inscripción de 88 empresarios, aunque solo había espacio para 40 participantes divididos en dos temporadas. Cada temporada agrupó 20 emprendimientos, permitiendo que una fracción significativa de los inscritos pudiera exponer sus productos en la feria.

¿Qué tipo de productos se encuentran en la feria navideña de Ibagué?

En la feria se exhiben principalmente artesanías, manualidades y opciones de regalos navideños, todos creados por empresarios de la ciudad. El evento ofrece a los visitantes alternativas diferentes y originales para sus compras durante la temporada festiva, mientras apoyan el comercio local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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