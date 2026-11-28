Un apostador de Barranquilla se convirtió en el nuevo ganador del acumulado de MiLoto y se llevó un premio de $120 millones, luego de acertar los cinco números del sorteo 0649. La noticia fue confirmada por Baloto este 27 de noviembre de 2026.

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La persona ganadora acertó la combinación 11, 13, 23, 24 y 32 mediante una jugada automática que compró en un punto de venta de SuperGiros en Barranquilla. Según informó la compañía, esta es la quinta ocasión en la que el premio mayor de MiLoto cae en esa ciudad desde que comenzó el juego, por lo que la Costa Caribe vuelve a ser protagonista de uno de sus sorteos.

(Vea también: Habitante de Chaparral gana premio mayor de MiLoto por primera vez en el municipio durante sorteo nacional)

El sorteo dejó otros resultados destacados, pues además del nuevo millonario hubo 11.636 apostadores que consiguieron algún premio. En total, se entregaron más de $200 millones, de acuerdo con el balance divulgado por Baloto. Con este resultado, MiLoto llegó a 35 premios mayores entregados durante 2026, cifra con la que la empresa destaca la frecuencia con la que ha caído su acumulado.

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Las cifras generales del juego también muestran el dinero que ha entregado desde su lanzamiento. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 22 de noviembre de 2026, MiLoto pagó más de $65.743 millones en premios, distribuidos en 3.993.745 premios. Durante ese mismo periodo, transfirió más de $27.280 millones al sistema de salud colombiano, según el comunicado de la compañía.

¿Cómo reclamar premio de Miloto?

Ahora, el ganador de Barranquilla deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar en la página oficial de Baloto los requisitos para reclamar los $120 millones. Quienes quieran participar en próximos sorteos pueden comprar sus apuestas en www.baloto.com, en puntos de SuperGiros y Su Red, además de establecimientos de grandes superficies. La plataforma también permite reclamar digitalmente premios de hasta $2 millones de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto.

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