Por: Canal Uno

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La discusión sobre cuánto subirá el salario mínimo en 2027 quedó oficialmente abierta el viernes 27 de noviembre. Ese día se instaló la mesa de concertación, con la presencia de la ministra de Trabajo, las centrales obreras y delegados de gremios como Asobancaria, Fenalco, la Andi y Acopi.

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Los trabajadores aspiran a un incremento que mejore sus ingresos, mientras que los empleadores piden medir el impacto en la nómina y en la creación de puestos de trabajo. La inflación, la marcha de la economía y la productividad son los ejes sobre los que gira la conversación.

(Vea también: Salario mínimo 2027 tiene un avance que esperaban los trabajadores: revelan cifra clave)

¿Cómo fue el primer día de negociación del salario mínimo 2027?

La jornada inicial terminó ese mismo viernes. El sector empresarial manifestó que percibe un buen clima para llegar a una cifra común, a pesar de que las partes no logran ponerse de acuerdo desde 2022.

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Las cifras iniciales de sindicatos y expertos, sin embargo, siguen lejos de un punto de acuerdo.

🔴 #AEstaHora | Se instaló formalmente la mesa de concertación del #SalarioMínimo2027. Gobierno, empresarios y trabajadores escuchan al @DANE_Colombia, que presenta las cifras de la economía y del empleo en los hogares. 🧵👇 https://t.co/SfCxkq7B8b — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 27, 2026

¿Qué es el “salario solidario” que propone De La Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció por primera vez sobre la negociación y presentó la idea de un “salario solidario“.

La iniciativa plantea que una parte del aumento no llegue directamente al trabajador, sino que se gire a las cajas de compensación. Con ese dinero se buscaría que personas que hoy están en la informalidad ingresen a la protección social.

¿Cuánto piden los sindicatos de aumento?

De acuerdo con Portafolio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llegó a la mesa con un porcentaje inicial de 38,5 %. En su intervención, recogida por El Tiempo, el presidente de esa central, Nelson Alarcón, respaldó el ajuste del 23 % del año pasado y pidió que el alza para 2027 supere el 10 %.

John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), afirmó que los sindicatos están dispuestos a buscar un punto de encuentro con los empresarios. “Entendemos que el país necesita que haya un acuerdo entre las partes para el crecimiento de todos”, dijo.

¿Qué proponen los empresarios para el salario mínimo 2027?

Desde Acopi, su presidenta, María Elena Ospina, planteó que el incremento de 2027 se mantenga por debajo del 10 %.

Para la dirigente gremial, las mediciones del DANE dan cuenta de una caída del empleo, y la causa sería el alza del 23 % vigente en 2026. También recordó que el gremio había advertido sobre los efectos de una subida de dos dígitos y calificó como preocupantes los datos actuales.

¿Qué dicen los expertos sobre inflación y productividad?

La mayoría de los analistas coincide en que el aumento debe calcularse a partir de la inflación y la productividad, una fórmula con la que difícilmente se llegaría a dos dígitos.

En esa línea, el Banco de Bogotá señaló: “Si la definición de inflación más productividad se retoma, el aumento del salario mínimo sería de un solo dígito”.

El DANE, por su parte, publicó la medición de la Productividad Total de los Factores (PTF) del tercer trimestre de 2026, un dato que las partes tendrán como referencia en la mesa.

(Lea también: ¿Qué incluye el salario en Colombia y qué hacer si la empresa no paga a tiempo según la ley laboral?)

¿Qué pasa si no hay acuerdo antes del 15 de diciembre?

El Ministerio del Trabajo fijó esa fecha como primer plazo para que trabajadores y empleadores pacten el aumento. La entidad indicó que la discusión se basará en criterios técnicos, abierta a cada uno de los sectores, y que el objetivo es un aumento justo para quienes ganan el mínimo y que, a la vez, las empresas puedan pagar.

Si el consenso no llega, será el Gobierno quien establezca por decreto el nuevo salario mínimo.

¿Qué organizaciones sindicales participan en la negociación?

El Ministerio del Trabajo amplió la mesa con nuevas organizaciones sindicales y voceros de distintos sectores laborales. Entre las invitadas a participar con voz están la CATFEM, la CUTFL, la CGT de los territorios, la CTU–USCTRAB, la central Ser Nación y la CGT Democrática e Independiente. Estas agrupaciones acompañan a quienes ya integraban la concertación.

Lo que deja la primera jornada

Tras el primer día, las posiciones están definidas: los sindicatos piden un alza superior al 10 %, Acopi pide que quede por debajo de esa cifra, los analistas hablan de un solo dígito y el Gobierno plantea destinar una parte del incremento a la formalización. Las partes tienen hasta el 15 de diciembre para acercarse; de lo contrario, el monto se conocerá por decreto.

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