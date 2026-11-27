La instalación de la mesa de concertación del salario mínimo en Colombia arrancó marcada por un fuerte choque entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales alrededor del impacto laboral del incremento decretado para 2026 y las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la composición de los ingresos en el país. De acuerdo con el reporte entregado por la periodista Marcela Peña en Blu Radio, la discusión se encendió desde el primer momento por el descenso en el número de trabajadores que reciben un salario mínimo y por el debate sobre si ese comportamiento obedece al ajuste de 2026, que llevó el básico a $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte.

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Al describir el ambiente en la primera jornada de deliberaciones, Peña advirtió sobre la tensión entre las partes frente a los datos oficiales sobre formalidad e ingresos laborales en Colombia. “Si por el desayuno se sabe como va a ser la cena, esto arrancó con el pie izquierdo. Hay un agarrón tremendo en la reunión por cuenta de las cifras del Dane, que muestran que pasamos de unos 2 millones de colombianos que ganababan un salario mínimo a apenas 1’113.000 colombianos un año después. Lo que se discute si es consecuencia de la decisión de Petro de haber incrementado en un 23,7 % para este 2026. Esa caída del desplome de la gente que se gana el mínimo fue acompañado de la gente que gana menos de un mínimo, estamos hablando de más de 12’600.000 personas en nuestro país”, señaló la periodista en la emisora.

La ministra de Trabajo, Natalia López, defendió el trabajo de recomposición de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y cuestionó los efectos del alza aplicada en la vigencia anterior, al tiempo que destacó la ampliación de actores invitados al diálogo desde octubre. “El 23 % de aumento que decretó Petro dejó una mesa sin patas y nosotros hemos empezado a reconstruir esa mesa desde octubre trayendo a voces que nunca han estado presentes en la concertación: trabajadoras domésticas, campesinos, recicladores, repartidores, mototaxistas”, afirmó López.

La discusión se abre bajo el itinerario fijado por la Ley 278 de 1996, que establece el 15 de diciembre como la primera fecha límite para lograr un acuerdo y el 30 de diciembre como el tope para que el Ejecutivo defina el ajuste por decreto si no hay consenso. “Dice la ministra que es interés del Gobierno que esta mesa termine con un acuerdo; sin embargo, si no se consigue, el 30 de diciembre el presidente Abelardo De la Espriella tendrá que firmarlo por decreto”, agregó Peña en Blu Radio, en una negociación donde los empresarios han planteado topes moderados de un solo dígito frente a reclamos sindicales de alzas más altas, mientras se analizan variables como la inflación, la productividad y el peso de los costos laborales sobre el empleo y la informalidad.

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