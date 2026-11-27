Por: VALORA ANALITIK

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El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una nueva estrategia para reactivar los subsidios de vivienda en Colombia a partir de 2027. La propuesta contempla ayudas de hasta 30 salarios mínimos para comprar vivienda nueva, recursos para mejoramientos urbanos y rurales, y un programa de construcción de casas en el campo.

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Uno de los principales componentes será Mi Casa Milagro, un programa que permitirá a los hogares acceder a un subsidio para comprar Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) nueva.

La ayuda será de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) ($52.527.150) y se asignará por orden de llegada. Además, el esquema permitirá la concurrencia con otros subsidios, por lo que los beneficiarios podrán combinar diferentes fuentes de financiación para completar los recursos necesarios para adquirir su vivienda.

Según lo presentado por el Gobierno, el mecanismo tendrá un proceso de asignación simplificado y ágil, sin intermediarios ni criterios territoriales de acceso. También contempla una modalidad de legalización llave en mano.

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Subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y rural

Otra de las apuestas será “Mejora tu casa, mejora tu vida”, un programa dirigido a hogares que necesitan intervenir sus viviendas para mejorar sus condiciones de habitabilidad.

El subsidio tendrá dos modalidades: en zonas urbanas podrá alcanzar hasta 15 SMMLV ($26.263.575), mientras que en áreas rurales llegará hasta 18 SMMLV ($31.516.290).

Para ejecutar los mejoramientos se contemplan tres modelos de operación: público, asociativo y mediante un registro de oferentes. Una de las características del esquema es que los pagos se realizarán contra obra ejecutada.

Con este mecanismo, el Gobierno busca ampliar la cobertura de las intervenciones y establecer diferentes alternativas para que los hogares puedan acceder a los recursos.

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Construcción de vivienda nueva en zonas rurales

La estrategia también contempla Mi Casa Rural, un programa enfocado en la construcción de viviendas nuevas en el campo, con diseños que tengan en cuenta la identidad de las comunidades y las características de cada territorio.

Para esta modalidad se contempla un subsidio de 70 SMMLV ($122.563.350), al que podrá sumarse un diferencial de transporte de hasta 20 SMMLV ($35.018.100).

Sin embargo, en determinados departamentos que cuentan con condiciones excepcionales, el beneficio total podrá alcanzar hasta 100 SMMLV ($175.090.500).

La propuesta también incluye el programa “Colombia, país de propietarios”, con el que se busca avanzar en la titulación y el saneamiento de predios para hogares de menores ingresos.

El objetivo es brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de las viviendas, permitir que las familias consoliden su patrimonio y facilitar su acceso al crédito.

Para desarrollar esta estrategia, el Gobierno plantea trabajar conjuntamente con alcaldías y gobernaciones, con el propósito de avanzar en los procesos de formalización de la propiedad.

Finalmente, dentro de las apuestas de bienestar territorial se incluyó un componente para intervenir parques, zonas comunes y espacios públicos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.