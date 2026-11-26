Por: Canal Uno

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De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN), que es el que mide de qué manera los precios de proyectos de construcción de vivienda y por vender varían, aumentó.

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El índice mostró un incremento de 9.97% en el tercer trimestre de este año frente al mismo del 2025. Es decir, si una casa el año pasado valía unos 300 millones de pesos para ese momento, ahora valdría unos 330 millones. Los apartamentos subieron un 10% aproximadamente y las casas más de 8%.

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Estos valores incluyen precios de lote, costos de urbanismo, costos directos e indirectos de la obra, ventas y la utilidad del constructor.

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En Sin Carreta, salimos a las calles para preguntarle a los ciudadanos si piensan que los precios de vivienda en Bogotá y Colombia están considerablemente elevados o relativamente moderados. Aunque la mayoría aseguró que sí están costosas, un ciudadano expresó que el costo está moderado, oscilando entre “220 y 230” millones, según el entrevistado.

Ciudades con mayor incremento en los precios de vivienda

De igual manera, se le preguntó a las personas cuáles creían que eran las ciudades con el precio de vivienda más alto. La mayoría respondió que Bogotá y Medellín se encuentran entre las zonas urbanas más costosas para comprar. Sin embargo, uno de los ciudadanos aseguró que Cali y Pereira serían las ciudades con los costos más altos debido al terremoto ocurrido en agosto de este año.

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Las ciudades donde se presentó un mayor aumento fueron:

Cúcuta con más del 15%.

Neiva con más del 14%.

Ibagué con más del 13%.

Bogotá y Soacha con más del 11%.

Barranquilla con más del 10%.

Medellín con más del 9%.

Cali con más del 8%.

Según el mismo índice, la variación se presentó en los estratos más bajos. La evaluación realizada con 7 ciudades mostró un aumento del 20% en el último año en estratos 1, 2 y 3. Ciudades como Cali en estos estratos presentaron un aumento de más del 26%. Un incremento considerable teniendo en cuenta el precio actual de vivienda en Colombia para los apartamentos y casas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.