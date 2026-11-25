La determinación cultural responde al próximo estreno mundial de la nueva serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, producción que llegará globalmente a HBO Max el 25 de diciembre.

Mediante esta propuesta escenográfica, los complejos urbanos de Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena exhibirán instalaciones temáticas hasta el 5 de enero, mientras la sede ubicada en Manizales mantendrá el montaje hasta el 27 de diciembre.

Durante el recorrido gratuito por estos cinco espacios urbanos colombianos, los asistentes encontrarán un pórtico de bienvenida, vagones del icónico tren expreso, pasillos iluminados por velas suspendidas y una zona especial para postales.

Adicionalmente, cada plaza central alberga un imponente árbol de Navidad equipado con efectos artificiales de nieve, acompañado por lechuzas decorativas, estandartes emblemáticos y los colores representativos de las cuatro casas de Hogwarts.

“Quienes visiten Mallplaza esta Navidad sentirán que cruzan a otro mundo. Cada espacio del recorrido está pensado para que las familias se detengan, lo recorran juntas y se lleven el recuerdo de una experiencia mágica. Harry Potter tiene esa capacidad de despertar asombro en los niños y nostalgia en quienes crecieron con estos personajes. Y eso es lo que queremos que pase: que la gente salga y viva un momento muy especial compartido en familia”, detalló Ximena Rojas sobre el diseño inmersivo.

Esta apuesta temática con la serie de Harry Potter coincide estratégicamente con diciembre, periodo que representa el momento de mayor concurrencia ciudadana dentro de los complejos urbanos administrados por la compañía en todo el territorio nacional.

Según registros internos de Mallplaza, el flujo de visitantes en Colombia durante diciembre supera en 33,7 % al promedio de los meses previos y concentra exactamente el 10,9 % del tráfico anual.

“Ha sido un año exigente para muchas familias. Por eso, quisimos que la Navidad en Mallplaza fuera, antes que todo, una invitación a salir y compartir. Harry Potter es una historia que une a padres que crecieron con los libros y a niños que la están descubriendo por primera vez, y eso es justamente lo que buscamos: que la familia se encuentre y disfrute en torno a una experiencia especial”, puntualizó Ximena Rojas.

La programación decembrina se articula bajo el lema ‘Sal a vivir la magia de la Navidad’, concepto alineado directamente con la iniciativa institucional ‘Salir es vivir’ promovida en sus complejos.

Como contexto institucional, Mallplaza acumula 35 años de trayectoria consolidándose como el mayor operador de centros comerciales de la Región Andina, con presencia activa en 29 ciudades de Chile, Perú y Colombia.

Tras concretar su más reciente adquisición en el mercado colombiano, la organización administra un portafolio compuesto por 45 centros urbanos que totalizan más de 2,3 millones de metros cuadrados de superficie arrendable.

Dicha red de infraestructura urbana recibió más de 385 millones de visitas registradas durante 2025, reflejando la magnitud social de estos espacios como puntos de encuentro ciudadano y esparcimiento familiar.

A través de un ecosistema urbano que integra comercio esencial, tiendas departamentales, gastronomía y entretenimiento cultural, la compañía busca fortalecer la convivencia comunitaria y el dinamismo económico en las ciudades donde opera.

De esta manera, la ambientación dedicada a ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ conecta el fenómeno literario y audiovisual con millones de visitantes colombianos durante las festividades de fin de año.