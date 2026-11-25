María Lorena Gutiérrez formalizó su renuncia a la presidencia del Grupo Aval ante la Junta Directiva mediante una carta fechada este miércoles 25 de noviembre de 2026 y dirigida a los colaboradores del conglomerado financiero, en la que anuncia el cierre de un ciclo de casi ocho años en la organización —los últimos dos años y medio como su máxima ejecutiva— y detalla los principales resultados financieros, operativos y estratégicos de su administración.

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En el inicio de la misiva, Gutiérrez explicó los motivos de su salida tras haber asumido la presidencia del grupo el 1 de abril de 2024, luego de presidir Corficolombiana desde agosto de 2018. “Hoy les escribo para contarles que después de cerca de ocho años en el Grupo Aval los últimos dos y medio como su presidente, he tomado la decisión de cerrar esta etapa profesional y presenté mi renuncia ante la Junta Directiva. A lo largo de mi carrera, estudiando y trabajando con organizaciones y líderes muy distintos, he aprendido que parte del liderazgo es saber cuándo poner fin a una responsabilidad”, señaló.

A renglón seguido, la directiva resaltó el papel de los trabajadores en la superación de los retos del sector financiero y atribuyó el desempeño del grupo al esfuerzo colectivo. “Hemos vivido años de grandes retos, decisiones importantes y muchos aprendizajes. Me siento orgullosa de los avances que logramos y, especialmente, de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar. Mi mayor reconocimiento es para ustedes, los miles de colaboradores que cada día, con su trabajo y compromiso, contribuyen al desarrollo del Grupo y del país. Con su apoyo, en estos años alcanzamos grandes hitos. No es necesario enumerarlos, pues ustedes los conocen bien. Cada logro lo compartimos entre todos, porque siempre he creído que ese es el verdadero sentido de un equipo: asumir juntos los retos, reconocer el aporte de cada uno, y entender que los resultados nunca son mérito de una sola persona”, escribió.

En el cierre de su carta, Gutiérrez enumeró los indicadores clave de su paso por la presidencia, marcada por la recuperación de utilidades, la integración de filiales y la definición del plan corporativo hacia la próxima década. “Solo quiero resaltar algunos. En 2025 y 2026, el Grupo alcanza una utilidad neta superior a 70% comparada con 2024, y en el segundo trimestre de 2026 registró su mayor rentabilidad sobre el patrimonio en cuatro años. Consolidamos la integración de las fiduciarias en Aval Fiduciaria, hoy líder en el país, y entramos al ecosistema de pagos con GoU Payments, ampliando nuestra participación en la cadena de valor de los servicios financieros y desarrollando nuevas capacidades de negocio”, puntualizó, antes de agregar que también avanzaron en sinergias mediante Aval Valor Compartido —centralizando compras y abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento—, ingresaron al top 5 % mundial en sostenibilidad y dejaron trazada la estrategia 2026-2031 con foco en crecimiento, talento humano, riesgos y transformación tecnológica

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