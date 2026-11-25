Bancolombia, que dio su recomendación de salario mínimo, retiró los billetes de 10.000 pesos de su red de cajeros automáticos en Colombia debido a una menor disponibilidad de estas piezas en el mercado y al deterioro físico que dificulta su procesamiento mecánico.

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Esta determinación operativa trascendió luego de que varios clientes difundieran fotografías en redes sociales mostrando un aviso informativo en las pantallas electrónicas antes de efectuar retiros en efectivo.

“El billete de $ 10.000 nos dice adiós; menos mal los de mayor valor nos siguen acompañando. Ten en cuenta esta despedida para tus próximos retiros”, anuncia el mensaje desplegado en los dispensadores de la entidad financiera.

Ante las múltiples dudas generadas entre los tarjetahabientes, el banco explicó a Valora Analitik (aliado de Pulzo) que dicha modificación integra una renovación progresiva de sus canales electrónicos para agilizar cada transacción ciudadana.

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“La medida hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente. La menor disponibilidad de billetes de $ 10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones”, manifestó Bancolombia al medio especializado.

Paralelamente a este ajuste técnico, la organización bancaria trabaja en habilitar billetes de 100.000 pesos dentro de sus máquinas dispensadoras con el propósito de “aumentar la capacidad de los equipos y hacer más eficientes los retiros”, según puntualizó la institución.

La noticia provocó amplio debate digital, llevando a numerosos ciudadanos a cuestionar si el billete de 10.000 pesos, ilustrado con el rostro de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, desaparecería definitivamente de la economía nacional.

Sin embargo, el retiro responde exclusivamente a un cambio logístico interno de Bancolombia y no implica ninguna eliminación monetaria oficial en el territorio colombiano.

De este modo, los usuarios únicamente dejan de recibir esta denominación en dichos dispensadores electrónicos, mientras el efectivo continúa circulando normalmente en comercios.

Por su parte, el Banco de la República conserva plenamente vigente el billete de 10.000 pesos, garantizando que mantiene su curso legal para realizar compras, pagos comerciales y transacciones cotidianas en todo el país.

¿Cuántos cajeros de Bancolombia hay en Colombia?

Bancolombia lidera la infraestructura física de dispensadores electrónicos en Colombia al operar una red superior a los 5.100 cajeros automáticos, alcanzando hasta 5.800 dispositivos activos en todo el territorio nacional.

Esta cifra consolida a la entidad financiera como el mayor operador de puntos físicos de efectivo del país, concentrando más del 30 % del total instalado en el sistema bancario.

A nivel general, Colombia cuenta actualmente con 13.204 cajeros electrónicos distribuidos en las diferentes regiones, los cuales forman parte de un ecosistema financiero compuesto por 615.184 puntos de atención ciudadana.

Dentro de ese universo de infraestructura bancaria nacional, Bancolombia y Davivienda concentran conjuntamente 8.000 dispositivos activos, lo que equivale exactamente al 61,4% de todos los dispensadores disponibles en el mercado.

Mientras Davivienda opera cerca de 2.200 unidades en el territorio colombiano, Banco de Bogotá ocupa el tercer lugar del escalafón financiero con 1.520 equipos habilitados para transacciones de los usuarios.

Esta amplia cobertura resulta fundamental porque el efectivo continúa desempeñando un papel protagónico dentro de los pagos cotidianos, las compras comerciales y las operaciones financieras de millones de hogares colombianos.

Además del retiro tradicional de dinero mediante tarjetas débito o crédito, la red electrónica de Bancolombia permite realizar transferencias entre cuentas, pagos de servicios públicos, avances y consultas de saldo.

En materia de modernización tecnológica, más de 4.000 cajeros automáticos de la entidad ya incorporan funcionalidad sin contacto, facilitando retiros rápidos mediante tarjetas contactless o dispositivos móviles con tecnología NFC.

Asimismo, los dispensadores multifuncionales instalados en centros comerciales y sucursales principales permiten consignar efectivo directamente en tiempo real sin necesidad de acudir a las cajas tradicionales atendidas por asesores.

De manera complementaria, esta red de cajeros articula su operación con miles de corresponsales bancarios y sucursales físicas presentes en municipios urbanos y rurales de todos los departamentos del país.

Por otra parte, los tarjetahabientes cuentan con topes diarios de retiro que alcanzan hasta 2’700.000 pesos mediante múltiples transacciones seguras en estos equipos electrónicos.

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