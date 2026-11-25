Bancolombia recomendó que el aumento técnico del salario mínimo en 2027 ronde el 8,4%, buscando proteger el poder adquisitivo sin reactivar presiones inflacionarias ni deteriorar el empleo formal.

Sigue a PULZO en Discover

Junto con Corficolombiana, la entidad coincidió en que el reajuste salarial del próximo año debería situarse alrededor del 8% para respaldar la estabilidad macroeconómica y moderar las cargas sobre las finanzas públicas.

El cálculo elaborado por Bancolombia, replicado por Semana, determina dicha referencia sumando una expectativa de inflación de cierre de año de 6,7% y un avance estimado de la Productividad Total de los Factores cercano al 1,7%.

Según explica la entidad, un incremento compatible con la estabilidad de precios compensa el encarecimiento generalizado de bienes y servicios para impedir que los hogares pierdan capacidad real de compra y bienestar.

Lee También

Paralelamente, el componente de productividad incorpora las ganancias en eficiencia medidas por el Dane, abriendo margen para mejorar ingresos sin elevar los costos laborales por cada unidad producida en las empresas.

No obstante, Bancolombia estima que la productividad por trabajador, medida como valor agregado real por persona ocupada durante la primera mitad del año, apenas creció 0,1%, manteniéndose estable frente a 2025.

“Nuestras estimaciones sugieren que un incremento responsable del salario mínimo podría acercarse al 8,4%, lo que contribuiría a moderar los retos en inflación, finanzas públicas y formalidad laboral a los que se enfrenta nuestra economía. El calendario para esta decisión será clave: la mesa de concertación se instalará el 18 de noviembre, el dato de productividad año corrido, calculada por el Dane, se conocerá a finales de este mes y el plazo para un acuerdo vence el 15 de diciembre. Así pues, creemos que es una oportunidad inmejorable para que el país contribuya desde todos los frentes a solventar los desafíos macroeconómicos del 2027”, sostuvo Bancolombia.

El estudio advierte que superar ese umbral técnico encarecería el costo de vida, recordando que el alza del 23% decretada este año aportó cerca de 2,5 puntos porcentuales a la inflación.

Para 2027, cada punto porcentual adicional sobre el 8,4% sumaría aproximadamente 0,15 puntos porcentuales a los precios, pues un ajuste de 10% añadiría entre 0,2 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales.

Asimismo, un incremento de 12% agregaría entre 0,5 puntos porcentuales y 0,8 puntos porcentuales a la inflación anual, reduciendo en proporción similar las contrataciones y agravando una informalidad laboral cercana al 55%.

“Aunque el referente técnico sirve como punto de partida, el aumento efectivo también recoge otros factores del proceso de negociación. En los últimos veinte años, la diferencia entre el ajuste teórico y el efectivo promedió 2,9 puntos porcentuales y para 2026 alcanzó 17,1 puntos porcentuales. Para estimar el efecto de esa brecha, calculamos qué tanto se trasladan los mayores costos laborales a los precios. En Colombia, la remuneración de los asalariados representa el 34,4% del PIB y, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), cerca de la mitad de lo que pagan las empresas en salarios se ajusta con el salario mínimo, ya sea porque los trabajadores ganan ese valor o porque sus salarios lo usan como referencia. Si a esto se suma que las empresas trasladarían buena parte de ese mayor costo a sus precios, nuestros cálculos sugieren que cada punto porcentual que el salario mínimo excede el referente técnico le suma cerca de 0,15 pp a la inflación”, detalló Bancolombia.

“Algunas estimaciones del Banco de la República sugieren que, por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo, el gasto fiscal se eleva en 0,04% del PIB. Lo anterior por el incremento del costo de las nóminas públicas y el encarecimiento del sistema pensional, así como de transferencias y programas sociales cuyos montos o criterios de elegibilidad se expresan en salarios mínimos mensuales legales vigentes”, recordó el documento.

“Un aumento muy superior al referente técnico, que según nuestras estimaciones es de 8,4% y está sujeto a la publicación de la Productividad Total de los Factores del Dane, diluiría estos beneficios mediante una mayor inflación y una menor creación de empleo formal. Además, retrasaría la convergencia de la inflación, mantendría las tasas de interés altas por más tiempo y agravaría el desafío fiscal”, añadió Bancolombia.

Por su parte, Corficolombiana subrayó que cerca del 60% de la canasta del IPC opera bajo indexación, estando alrededor del 21% atado directamente al salario mínimo y el 39% a la inflación previa.

Esta dinámica traslada los aumentos hacia contratos y actividades intensivas en mano de obra, elevando la inflación de servicios sin arrendamientos de 6,7% a 9,1% entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

Con una inflación proyectada de cierre de 2026 en 6,8% y una productividad total de los factores de 1,2%, Corficolombiana situó el incremento técnico alrededor del 8%.

“Un ajuste cercano a esta referencia permitiría recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias adicionales significativas. En contraste, estimamos que cada punto porcentual de aumento por encima de ese referente añadiría cerca de 0,12 puntos porcentuales a la inflación, al intensificar los costos laborales y los mecanismos de indexación”, concluyó Corficolombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.