Por: VALORA ANALITIK

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Para muchos conductores en Colombia, recibir una notificación sobre una multa de tránsito es motivo de preocupación. La inquietud puede ser mayor cuando se realizan viajes por carretera y se atraviesan diferentes municipios, pues existe el temor de haber cometido una infracción o de encontrar un comparendo pendiente que pueda generar intereses o dificultades al hacer trámites.

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Esa preocupación está siendo aprovechada por delincuentes que envían mensajes de texto y WhatsApp en los que informan sobre supuestas multas pendientes. Las comunicaciones utilizan el nombre y la imagen de entidades oficiales para generar confianza y llevar a los ciudadanos a páginas fraudulentas en las que buscan obtener datos personales, información bancaria y dinero.

La Federación Colombiana de Municipios, a través de la Dirección Nacional del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), lanzó una alerta por esta modalidad de estafa. La entidad advirtió que los enlaces incluidos en esos mensajes no deben utilizarse para consultar obligaciones, entregar información personal ni realizar pagos.

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El engaño consiste en hacer creer al conductor que tiene una sanción pendiente y que debe resolverla mediante el enlace recibido. Para conseguirlo, los responsables utilizan nombres, logotipos e imágenes institucionales, incluso de supuestas secretarías de movilidad.

Estos son los números desde los que están enviando mensajes falsos sobre multas:

De acuerdo con los reportes recibidos por la Federación Colombiana de Municipios, los mensajes fraudulentos están llegando tanto por WhatsApp como por mensajes de texto enviados desde diferentes códigos cortos. La entidad identificó los siguientes números asociados con estas comunicaciones:

893181

893182

893179

893175

893183

85980

85903

87295

87293

890911

85882

La advertencia es importante porque los mensajes pueden parecer notificaciones legítimas. Un conductor que recibe una comunicación sobre una infracción podría pensar que se trata de un cobro oficial y entrar al enlace para conocer el valor de la multa o pagarla rápidamente.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Municipios recomienda no abrir esos vínculos ni seguir instrucciones de pago recibidas por esos canales. Tampoco se deben suministrar contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios en páginas desconocidas.

¿Cómo pueden saber los conductores si realmente tienen una multa de tránsito pendiente?

La forma de comprobar si existe un comparendo, una multa o un acuerdo de pago pendiente es consultar directamente el portal oficial del SIMIT, sin utilizar los enlaces que llegan por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería. Para hacerlo, el ciudadano debe seguir estos pasos:

Escribir directamente en el navegador del celular o computador la dirección oficial: www.fcm.org.co/simit.

Seleccionar la opción “Estado de cuenta”.

Ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo que desea consultar.

Hacer clic en el ícono de la lupa o presionar la tecla Enter.

Revisar la información que presenta la plataforma sobre el tipo de comparendo o infracción, el organismo de tránsito que lo reportó, el estado de la obligación y el valor correspondiente. Este procedimiento permite verificar la información sin depender de los mensajes recibidos y evita que el conductor entregue sus datos en sitios web que imitan páginas oficiales.

Por ejemplo, si una persona recibe un mensaje que asegura que tiene una multa pendiente y le ofrece un enlace para pagarla, no debería ingresar desde esa comunicación. Lo recomendable es abrir por su cuenta el portal oficial del SIMIT, consultar con su documento o la placa del vehículo y comprobar si la obligación realmente aparece registrada.

¿Qué hacer si ya abrió el enlace o entregó sus datos?

La alerta de la Federación Colombiana de Municipios también contempla a quienes ya pudieron caer en el engaño. Si una persona realizó un pago o suministró información bancaria en una página fraudulenta, debe comunicarse inmediatamente con su entidad financiera y denunciar lo ocurrido ante las autoridades competentes.

La rapidez es importante cuando se han compartido datos financieros o se ha autorizado una transacción, pues el banco podrá indicar los procedimientos disponibles para atender el caso.

Si únicamente recibió el mensaje, la recomendación es no abrir el enlace, no responder con información personal y evitar cualquier pago solicitado mediante esa comunicación. La presencia de logotipos o nombres de instituciones no demuestra que el mensaje sea auténtico.

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La Federación Colombiana de Municipios hizo un llamado a los conductores para que revisen periódicamente su estado de cuenta en el SIMIT y no esperen a recibir mensajes de cobro para comprobar si tienen multas pendientes.

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