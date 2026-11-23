Por: VALORA ANALITIK

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al Gobierno colombiano aumentar gradualmente las edades legales de jubilación de hombres y mujeres, lo que implicaría una reforma a los parámetros del sistema pensional.

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En el Estudio Económico de la OCDE: Colombia 2026, presentado el viernes pasado en el Ministerio de Hacienda, el organismo incluyó una observación que sugiere al Gobierno igualar el requisito entre mujeres y hombres, dado que actualmente la edad de pensión para ellas es de 57 años y para ellos es de 62 años.

Edad de pensión para hombres y mujeres en próximos años en Colombia

Así mismo, planteó la necesidad de vincular los futuros incrementos a la evolución de la esperanza de vida. En las simulaciones de políticas de largo plazo incluidas en el informe técnico, la OCDE evaluó un escenario en el que la edad legal de jubilación se eleva gradualmente hasta los 65 años para ambos sexos hacia el año 2040.

Durante su intervención en Bogotá, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, enfatizó que el país atraviesa una transición demográfica acelerada que exige adaptar la vida laboral a la mayor longevidad de la población.

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“A medida que vivamos más años y mantengamos una buena salud durante más tiempo, también tendremos que trabajar durante más años. Los futuros aumentos deberían vincularse a los incrementos de la esperanza de vida La edad legal de jubilación en Colombia para las mujeres y para los hombres está por debajo de los promedios de América Latina y de la OCDE (…), debería aumentar gradualmente e igualarse”, dijo.

El vocero advirtió que la ventaja de contar con una población joven se agotará rápidamente, pues para el año 2070 la tasa de dependencia de la vejez en Colombia alcanzará el 60 %, igualando el promedio de las economías desarrolladas.

Ventana demográfica y suficiencia de recursos

El documento de la OCDE sustenta la urgencia de esta propuesta en la rapidez con la que se comprimirá la transición demográfica del país. Mientras que en los países avanzados este proceso tomó medio siglo, en Colombia ocurrirá en poco más de dos décadas.

Así, el organismo proyecta que la población en edad de trabajar alcanzará su nivel máximo a comienzos de la década de 2040 (hacia 2043), tras lo cual iniciará un descenso sostenido.

Del mismo modo, la tasa de dependencia de los adultos mayores (personas de 65 años o más por cada 100 en edad laboral) se duplicará en solo 24 años, pasando del 17 % actual a cerca del 55 % para 2060.

El estudio califica las edades de retiro de Colombia (57 años para mujeres y 62 para hombres) como sustancialmente bajas en comparación con el promedio de la OCDE, donde la edad legal promedio se sitúa entre los 64 y 66 años.

Por otro lado, la OCDE subraya que, aunque la reforma pensional de 2024 representa un avance al unificar regímenes y ampliar los pilares solidarios, sus efectos no serán suficientes para contener las presiones fiscales de largo plazo si no se modifican los parámetros de edad y semanas de cotización.

El organismo citó estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) que proyectan que el gasto pensional del régimen público de reparto pasará del 3 % del PIB en 2025 a cerca del 4,9 % del PIB hacia 2065, sumado a un aumento del 1 % del PIB en apoyos no contributivos. Además, el fondo de ahorro transitorio creado por la reforma de 2024 se agotará hacia el año 2062, lo que disparará las necesidades de financiamiento si no se actúa con anticipación.

En los ejercicios de simulación de la OCDE se demuestra que la reforma pensional por sí sola mejora la cobertura de los sectores vulnerables, pero deja las tasas de reemplazo en niveles bajos (alrededor del 10 % para hombres y 6 % para mujeres con carreras laborales interrumpidas).

Si se elevara la edad de pensión a 65 años y se incrementara la densidad de cotización (alcanzando promedios de 32 años de aportes), se podrían elevar las tasas de reemplazo por encima del 50 % y estabilizar la trayectoria de la deuda pública de largo plazo.

Informalidad y equidad de género

A pesar de estos ajustes sugeridos, la OCDE advirtió en su informe que aumentar la edad de jubilación solo funcionará si se ejecutan medidas paralelas para garantizar el empleo formal.

Con una informalidad laboral del 56 %, la mayoría de los colombianos no logra acumular los años de cotización exigidos. Por esto, el organismo propone hacer progresivos los impuestos a la nómina y reducir los costos de formalización para trabajadores de bajos ingresos.

Y para que las mujeres puedan prolongar su vida laboral e igualar su edad de pensión con la de los hombres, el estudio exige ampliar masivamente los servicios de cuidado infantil de alta calidad, liberando a las madres de las cargas de cuidado no remunerado, pues la tasa de empleo de las mujeres en Colombia es de solo 54 % (frente al 64 % en la OCDE).

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