La prima de Navidad de los pensionados en Colombia, conocida como mesada 13, se pagaría alrededor del 30 de noviembre de 2026 y corresponderá al valor de una mensualidad completa.

Sigue a PULZO en Discover

Este beneficio aplica para quienes reciben pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, incluidas las sustituciones pensionales, tanto en Colpensiones como en los fondos privados Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.

Uno de los aspectos más importantes es que este pago adicional debe entregarse íntegro, sin descuentos para salud ni aportes al Fondo de Solidaridad Pensional.

Por ejemplo, una persona que recibe una pensión mensual de $3 millones obtendría otros $3 millones por concepto de prima navideña, para un ingreso cercano a $6 millones a finales de noviembre, antes de otros descuentos aplicables a su mesada ordinaria.

Lee También

Las cotizaciones a salud sí continúan sobre las 12 mesadas habituales, con tarifas del 4 % para quienes reciben un salario mínimo, 10 % para pensiones entre uno y tres salarios mínimos y 12 % para las superiores a tres salarios mínimos.

Quedan excluidos beneficiarios de Colombia Mayor, Beps, personas que recibieron devolución de saldos y algunos pensionados con mesadas superiores a 15 salarios mínimos.

Si la administradora descuenta salud de la prima, el jubilado puede presentar una reclamación directa y solicitar la devolución del dinero retenido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.