Comestibles La Rosa S.A., una de las industrias de alimentos más emblemáticas del Eje Cafetero con más de 75 años de historia en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, anunció oficialmente el cierre definitivo de su planta de producción. La drástica determinación obedece a las severas afectaciones estructurales y operativas provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, movimiento telúrico que sacudió con fuerza el occidente colombiano y comprometió de forma irreversible la infraestructura, la maquinaria y las líneas de manufactura, impidiendo garantizar condiciones seguras para el personal, según informó El Tiempo.

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A través de un pronunciamiento institucional, la compañía explicó que, tras evaluar técnicamente el estado de las instalaciones fundadas en 1948 —en terrenos que originalmente pertenecían a Santa Rosa de Cabal—, resultó inviable reactivar la actividad fabril. “A pesar de nuestros esfuerzos, las condiciones actuales no permiten mantener la operación de Comestibles La Rosa S.A. de manera sostenible”, señaló la organización al tiempo que lamentó las consecuencias sociales del anuncio: “Reconocemos el impacto de esta noticia en los trabajadores, sus familias y la comunidad” y “sabemos cuánto significa nuestra fábrica para la región”, destacando el vínculo construido durante décadas por generaciones de empleados risaraldenses.

Frente al impacto laboral de la clausura, la empresa informó que activará un esquema de retiro voluntario dirigido a todos sus colaboradores, mediante el cual quienes acepten la terminación concertada de sus contratos recibirán compensaciones económicas superiores a las exigidas tanto por la legislación laboral colombiana como por la convención colectiva vigente. Asimismo, la firma recordó que desde el día del sismo otorgó permisos remunerados, anticipó vacaciones colectivas, entregó ayudas financieras a quienes no pudieron retomar sus puestos y dispuso líneas de acompañamiento emocional y auxilios para los trabajadores cuyas viviendas sufrieron averías.

Pese al fin de la producción en esta histórica factoría —adquirida en un 51 por ciento por Nestlé en 1971 y en su totalidad dos años después—, la multinacional suiza aclaró que no abandonará el departamento, pues continuará operando en Dosquebradas a través de su centro nacional de distribución, al que definió como “un hub fundamental” para su logística en América Latina. De igual manera, la compañía ratificó la continuidad de sus operaciones y relaciones comerciales en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande, confirmando que a partir del 1 de enero de 2027 Colombia asumirá como sede principal de la nueva Región Andina de Nestlé, conformada junto a Ecuador, Bolivia y Perú.