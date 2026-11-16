Por: El Espectador

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El debate sobre la ley de ajuste fiscal impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella alcanzó un nuevo momento luego de que el mandatario anunciara el retiro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta familiar. De acuerdo con El Espectador, esta modificación fue producto de la presión ejercida principalmente por el partido Centro Democrático y otras colectividades, que consideran inviable cualquier gravamen adicional en un año preelectoral. Tras el anuncio, el panorama político dentro del Congreso se refrescó, permitiendo que la discusión de la iniciativa vuelva a estar en la agenda legislativa.

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El fragmento del proyecto relacionado con la canasta familiar se había convertido en uno de los puntos más polémicos de la propuesta, ocasionando movilizaciones y protestas convocadas por la oposición. Tanto las bancadas como los ponentes advirtieron que imponer más impuestos a los productos básicos era socialmente y políticamente inviable. Ante estas posiciones, la Casa de Nariño, sede del Gobierno nacional, reconoció la necesidad de construir consensos. En una alocución especial, el presidente de la Espriella aseguró que se buscarán acuerdos con todas las fuerzas políticas y que "la canasta familiar no pagará IVA".

Este giro fue antecedido por una reunión clave entre altos funcionarios del Gobierno, como el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, con el exmandatario Álvaro Uribe y parte de su bancada del Centro Democrático. Allí se acordó que el IVA a la canasta familiar carece de apoyo y que, en cambio, se deben tomar medidas dirigidas a la reducción del tamaño del Estado y el gasto público. Las principales fuerzas políticas, entre ellas el Partido Conservador, el Partido Liberal, La U y Cambio Radical, respaldaron este enfoque.

El ajuste fiscal, sin embargo, sigue siendo urgente, según lo planteado por el vicepresidente Restrepo, quien calificó como crítica la situación financiera heredada del gobierno anterior. Los partidos Salvación Nacional y otros sectores oficialistas celebraron la decisión de excluir la canasta básica de la tributación, considerándola fundamental para avanzar en la discusión y reconstrucción del articulado legislativo. Mientras tanto, los partidos de oposición, como Pacto Histórico, continúan con su rechazo al proyecto, pues consideran que existen otros puntos perjudiciales en la iniciativa, como la posible venta de participaciones estatales en empresas clave. Por ahora, la expectativa se centra en las próximas sesiones legislativas, donde Gobierno y oposición medirán fuerzas nuevamente.

¿Por qué el presidente De la Espriella decidió retirar el IVA de la canasta familiar en la ley de ajuste fiscal?

De acuerdo con El Espectador, la decisión de retirar el IVA de la canasta familiar surgió ante la falta de apoyo político, la presión de bancadas como el Centro Democrático y el rechazo social que ocasionó movilizaciones. El Gobierno, consciente de la inviabilidad de nuevos gravámenes en productos básicos, optó por buscar consensos para poder avanzar en el trámite del proyecto de ajuste fiscal.

¿Qué otros puntos polémicos enfrenta la ley de ajuste fiscal promovida por el gobierno de De la Espriella?

Según lo reportado por El Espectador, además del IVA sobre la canasta familiar, la oposición denuncia que el articulado contiene otras medidas controvertidas, como la posibilidad de vender participaciones del Estado en empresas estratégicas como Ecopetrol e ISA. Para sectores como el Pacto Histórico, estos puntos son considerados nocivos y motivan su rechazo a la iniciativa fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.