Si usted es de los colombianos que aprovecha los viajes a Estados Unidos para llenar la maleta con ropa de marca en tiendas de descuento, hay un dato que conviene conocer antes de pagar en la caja registradora.

Sigue a PULZO en Discover

En Ross, una popular cadena que ofrece productos de múltiples marcas a precios reducidos, varios artículos con etiquetas de nombres reconocidos no son fabricados directamente por esas compañías.

Un análisis difundido por la página PriceIt, que hace este tipo de análisis, sobre los productos disponibles en esta tienda mostró que, al revisar las etiquetas internas, la historia detrás del producto cambia.

La aclaración es importante: no se trata de falsificaciones. Estas empresas fabricantes cuentan con licencias otorgadas por las marcas originales para producir bajo su nombre. Sin embargo, la calidad del producto puede ser inferior a la de las líneas fabricadas directamente por la marca titular, lo que explicaría los precios más bajos en estos establecimientos.

No todos los artículos en Ross responden a este esquema. De acuerdo con el mismo análisis, una prenda de Calvin Klein revisada en la tienda sí fue producida directamente por esa marca, lo que demuestra que la situación varía según el artículo y no es una regla absoluta para todos los productos disponibles.

El consejo para quienes planeen sus compras en este tipo de tiendas es sencillo pero valioso: “cuando compren en el Ross no se dejen llevar solo por la marca, sino que revisen las etiquetas”, señaló la página. Un minuto de atención antes de pagar puede marcar la diferencia entre adquirir lo que se espera y llevarse algo distinto a lo imaginado.

¿Qué es una licencia de marca y cómo afecta la calidad del producto?

Una licencia de marca es un acuerdo legal mediante el cual una empresa propietaria de una marca permite a un tercero fabricar y vender productos bajo su nombre a cambio de regalías. Aunque el producto lleva el logo original, el control de calidad puede ser menos estricto que el aplicado en las líneas de producción propias de la marca, lo que suele traducirse en materiales más económicos o acabados menos elaborados.

¿Todas las tiendas de descuento en Estados Unidos venden productos fabricados bajo licencia?

No es una práctica exclusiva de Ross ni de todas las categorías de productos; depende de los acuerdos comerciales que cada marca establezca con distribuidores y fabricantes terceros. Tiendas como TJ Maxx o Marshalls operan bajo esquemas similares, por lo que revisar la etiqueta de fabricación es una recomendación válida en cualquier establecimiento de este tipo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.