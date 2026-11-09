Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades de Ibagué tienen en la mira a tiendas, bares y otros establecimientos donde suelen reunirse clientes, debido a los altos niveles de ruido que afectan la tranquilidad de quienes viven en el entorno. Según la información revelada por la Administración municipal, los operativos se desarrollan en diferentes comunas de la ciudad, con un enfoque en visitas de inspección y jornadas de sensibilización dirigidas tanto a propietarios como a administradores y usuarios de estos negocios. El propósito central es constatar que se estén cumpliendo las normas que regulan la emisión de ruido, evitando así que el comercio nocturno altere las horas de descanso de los residentes cercanos.

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Elena Calle García, directora de Seguridad de Ibagué, afirmó que se han intensificado los controles para atender la preocupación de la comunidad. Calle García recalcó que los negocios pueden ofrecer opciones de entretenimiento siempre y cuando sus actividades no perturben el bienestar de quienes habitan en las proximidades. En palabras de la funcionaria: "Queremos que los ibaguereños puedan disfrutar de estos espacios, pero sin afectar el descanso de quienes viven alrededor. La diversión de unos no puede convertirse en la molestia de otros".

De acuerdo con la misma fuente, estas intervenciones no se limitan a una sola área de la ciudad, sino que continuarán en varias zonas para garantizar que los comercios cumplan con las disposiciones acerca del ruido. Con la campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden', las autoridades buscan hacer un llamado tanto a comerciantes como a ciudadanos sobre la importancia de la convivencia. Calle García sentenció que permanecerán en las calles y realizarán los controles necesarios para impedir que el ruido excesivo altere la tranquilidad familiar.

La Administración municipal también instó a quienes regentan estos negocios a revisar cuidadosamente el volumen de sus equipos de sonido y a tomar medidas preventivas para reducir las molestias que puedan causarse a los vecinos. La iniciativa representa un esfuerzo para que tanto la actividad comercial como los momentos de descanso puedan coexistir en armonía, propiciando una mejor convivencia en los barrios de Ibagué.

¿Por qué las autoridades de Ibagué realizan operativos de control al ruido en bares y tiendas?

Las autoridades llevan a cabo estos operativos con el fin de asegurar que los bares, tiendas y establecimientos respeten las normas sobre emisión de ruido, evitando así que las actividades comerciales perjudiquen el descanso de los vecinos. Esta labor incluye visitas de inspección y campañas de sensibilización, con el objetivo de proteger la calidad de vida y la tranquilidad de los residentes, de acuerdo con información de la Administración municipal.

¿Qué significa la campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden' en Ibagué?

La campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden' es un mensaje utilizado por las autoridades para generar conciencia entre comerciantes y ciudadanos sobre la necesidad de reducir el ruido, promover la tolerancia y evitar el desorden, favoreciendo así la convivencia en los barrios. La intención principal es equilibrar el derecho al entretenimiento con el derecho al descanso de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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