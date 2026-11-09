Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tradición filantrópica de la familia Mejía Correa en Antioquia es un claro ejemplo del compromiso social en la región, destacándose no solo por su historia empresarial sino también por el impacto cultural y educativo que han promovido durante décadas. De acuerdo con la información provista, en julio de 1957, cincuenta jóvenes empresarios, entre ellos Santiago Mejía Olarte, fundaron la Fundación Fraternidad Medellín para responder a los crecientes retos sociales de la ciudad. En sus primeras décadas, la Fundación construyó aproximadamente mil soluciones de vivienda y, desde 2009, ha orientado sus esfuerzos a mejorar la educación en veinticinco municipios, labor reconocida oficialmente por la Gobernación de Antioquia en 2022 con el Escudo de Antioquia en categoría Plata.

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Este legado familiar continuó con la generación siguiente: Lina María, Rafael Juan, María Gloria, Olga Elena y Manuel Santiago Mejía Correa, hijos de Santiago Mejía Olarte y Helena Correa Ángel. Específicamente, Lina María extendió esta misión al ámbito rural, fundando la Fundación Secretos para Contar. Desde hace veintidós años, la entidad ha distribuido libros en todas las veredas de Antioquia, facilitando el acceso a la lectura a unas 200.000 familias rurales, de acuerdo con testimonios recogidos en el texto. Antes de esta labor, muchos campesinos jamás habían tenido un libro en sus hogares.

La labor de Lina María Mejía Correa, quien cuenta con formación en economía, literatura infantil, fomento lector y gestión corporativa, ha sido decisiva en la reducción de las brechas educativas entre campo y ciudad. Desde Secretos para Contar, la entrega de libros no solo llena estantes: llega con equipos reconocibles en las veredas, que propician espacios de capacitación docente y encuentros comunitarios, volviendo la lectura un puente para el desarrollo humano y social.

La filosofía detrás de Secretos para Contar surgió ante la pregunta sobre qué podían leer las familias campesinas si no tenían acceso a libros apropiados. En lugar de distribuir literatura ya conocida, la organización decidió crear 31 volúmenes originales recogiendo saberes y necesidades locales. Según comentarios de Lina María Mejía Correa en las fuentes consultadas, este trabajo ha fortalecido la dignidad y la capacidad de soñar de las comunidades. El compromiso de sus equipos es tal, que entraron incluso a territorios marcados por la violencia, lo que cimentó la confianza con los pobladores y permitió, con el tiempo, tejer una red de más de 100 aliados públicos y privados.

El impacto es evidente: de solo el 24 % de familias lectoras al inicio del proyecto, ahora más del 78 % lee diaria o semanalmente. Han distribuido 8,8 millones de ejemplares en 519.000 hogares y escuelas, llegando a 125 municipios, con un esfuerzo logístico sin precedentes que incluye recorridos por vías terrestres y fluviales. Además, desde 2017, la Fundación lidera la Alianza por la Educación Rural en Antioquia (ERA), que impulsa proyectos para que jóvenes rurales accedan a educación superior sin abandonar el campo. Por estos aportes, han recibido premios, como el Alejandro Ángel Escobar en Solidaridad (2021).

Para Lina María Mejía Correa, la transformación cultural y educativa requiere tiempo y vocación, pero su éxito demuestra que sembrar libros y esperanza en las zonas rurales es clave para el futuro de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la Fundación Secretos para Contar en la educación rural de Antioquia?

Según la información proporcionada, la Fundación Secretos para Contar ha transformado el acceso a la lectura en la ruralidad antioqueña, distribuyendo libros a todas las veredas y estimulando el hábito lector en los hogares campesinos. Gracias a su trabajo, se ha reducido la brecha entre campo y ciudad en términos educativos y culturales, beneficiando actualmente a más del 78 % de familias rurales con la lectura frecuente y acompañando a comunidades que antes no tenían acceso a libros propios.

¿Qué es la Alianza por la Educación Rural para Antioquia (ERA) y cuál es su objetivo?

La Alianza por la Educación Rural para Antioquia (ERA), liderada por la Fundación Secretos para Contar desde 2017, es una iniciativa que une esfuerzos públicos y privados para incentivar el acceso de jóvenes rurales a la educación superior sin que deban abandonar sus territorios. Gracias a ERA, se han implementado programas como U en el Campo, llegando a estudiantiles de 31 municipios de varias subregiones, con la meta de ampliar las oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo rural en Antioquia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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