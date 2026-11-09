Por: El Espectador

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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, expuso una serie de cuestionamientos sobre el desarrollo del proyecto Escudo Nacional Antidrones, cuyo anuncio se realizó durante la administración anterior, bajo la promesa de una inversión de COP 6,2 billones. Según Mora, el proyecto fue recibido sin una estructura técnica sólida, sin financiación concreta ni viabilidad. Sus declaraciones, presentadas a través de un video, apuntan directamente a la falta de cumplimiento de lo que se prometió en medios de comunicación, donde se habló de un plan integral para enfrentar el uso de drones en acciones violentas, pero en la realidad, solo dejó tras de sí estudios superficiales, viajes oficiales y promesas incumplidas.

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Las afirmaciones del actual ministro tomaron mayor relevancia luego del ataque con drones y tatucos explosivos perpetrado contra el cantón militar de Santa Rosa, ubicado en el sur de Bolívar, el 7 de noviembre. Las autoridades atribuyeron este hecho al Ejército de Liberación Nacional (Eln), el cual ocasionó la muerte de tres soldados y heridas a 47 militares, según reportó El Espectador.

Tras esta agresión, el Ministerio de Defensa reveló que la exviceministra para la Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, junto con el exministro Pedro Sánchez, realizaron varios viajes oficiales a países como India, República Checa, Turquía, Qatar, Londres, Washington y Nueva York. El objetivo declarado era buscar tecnología que permitiera hacer frente a la amenaza de los drones. No obstante, el ministro Mora manifestó que estos desplazamientos no aportaron ninguna solución efectiva, ya que la negociación propuesta incluso contemplaba empresas extranjeras que no cumplían los requisitos técnicos necesarios según los estándares del propio comité estructurador.

El jefe de la cartera de Defensa enfatizó la falta de respaldo presupuestal real en el proyecto. Afirmó que, aunque se anunció una asignación inicial de COP 800.000 millones para la primera etapa, no se aseguró ningún recurso para su ejecución en 2026. Mora calificó este actuar como negligente y responsable de la pérdida de vidas en el terreno.

Finalmente, Mora aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella no frenó ni canceló contratos ya que, en la práctica, no existía ningún proyecto operativo en ejecución. La nueva administración recibió lo que él describió como un “cascarón vacío”, por lo que debieron intervenir con un plan de choque financiado de manera transparente y comenzar a proveer a las tropas de herramientas reales. Además, están estructurando un CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para lograr financiamiento continuo y promoviendo una ley para regular la importación y uso de drones en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el proyecto Escudo Nacional Antidrones y por qué ha sido criticado?

El proyecto Escudo Nacional Antidrones es una iniciativa anunciada en el gobierno anterior con el objetivo de contar con un sistema integral capaces de detectar y neutralizar amenazas provenientes del uso indebido de drones. La crítica principal, según el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, radica en que dicho proyecto fue presentado sin estructura técnica, sin financiamiento asegurado y sin viabilidad, además de que las gestiones diplomáticas y oficiales no arrojaron soluciones reales a la amenaza creciente que representan los drones en escenarios de conflicto.

¿Cómo afectó la falta de estructura del proyecto antidrones a la seguridad militar en Colombia?

De acuerdo con el actual Ministerio de Defensa, la carencia de un proyecto bien delineado y financiado dejó a las tropas desprotegidas ante ataques como el registrado en Santa Rosa, Bolívar, que terminó con tres soldados muertos y decenas de heridos. La falta de anticipación y de herramientas tecnológicas idóneas fue señalada como un factor que contribuyó directamente a la vulnerabilidad de las fuerzas militares frente a las nuevas modalidades de ataque empleadas por grupos armados ilegales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.