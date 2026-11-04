Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos contra Juan Enrique Brenez Vanegas, inspector de Seguridad Operacional de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), por su supuesta participación en irregularidades asociadas a la certificación de Vertol Systems, empresa contratada por 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, según El Espectador. El proceso de imputación, liderado por la Dirección Especializada contra la Corrupción, incluye delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, aunque Brenez Vanegas no aceptó los cargos.

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De acuerdo con la investigación, entre el 11 y 15 de noviembre de 2024, Brenez Vanegas viajó a Florida, Estados Unidos, con la tarea de inspeccionar las condiciones para que Vertol Systems renovara su Certificado de Funcionamiento y solicitara nuevas capacidades. El objetivo principal de la visita era examinar si la empresa estaba habilitada para llevar a cabo el overhaul —término técnico que hace referencia a reparaciones mayores— en helicópteros, incluyendo los MI-17 de procedencia rusa. Tras su inspección, el inspector determinó la existencia de 19 no conformidades, señalando en particular que Vertol Systems no estaba en condiciones de realizar mantenimientos a aeronaves de gran tamaño, requisito elemental para el contrato. Él también era consciente, según la Fiscalía, de que el fabricante de los helicópteros había advertido a la Aerocivil sobre la falta de apoyo técnico y capacitaciones hacia Vertol.

No obstante, ese mismo 20 de noviembre, Brenez Vanegas emitió un segundo informe con concepto técnico favorable, incluyendo la capacidad de overhaul, pese a que las inconsistencias detectadas no habían sido subsanadas. Su reporte habría inducido en error a otros funcionarios, quienes cinco días después, el 26 de noviembre de 2024, otorgaron el Certificado de Funcionamiento que permitió a la empresa adjudicarse el contrato.

Esta investigación se conecta con un eje mayor: la Fiscalía ha imputado a varios exfuncionarios del sector Defensa, entre ellos al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, a quienes se les atribuye supuestamente direccionar el proceso contractual de forma indebida a favor de Vertol. El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024, fue sancionado por el Ministerio de Defensa en 2025 debido a incumplimientos, como la falta de experiencia técnica comprobada, cambios requeridos por Vertol en las condiciones de pago, retrasos y problemas con las pólizas.

En esa línea, las pesquisas indican que servidores públicos y contratistas habrían flexibilizado requisitos y acelerado trámites decisivos, como la certificación de Aerocivil, para beneficiar a Vertol. Suárez Soto, que tampoco aceptó cargos, se enfrenta a delitos como peculado por apropiación, tráfico de influencias y abuso de función pública, entre otros.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Enrique Brenez Vanegas y por qué la Fiscalía le imputó cargos?

Juan Enrique Brenez Vanegas es el inspector de Seguridad Operacional de la Aerocivil a quien la Fiscalía General de la Nación acusó por supuestas irregularidades al certificar a Vertol Systems, la empresa que obtuvo el contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17. La Fiscalía lo acusa por fraude procesal y falsedad ideológica, señalando que, tras identificar deficiencias en la empresa, facilitó un informe favorable sin que estas fueran corregidas.

¿Qué significa 'overhaul' y por qué es clave en el contrato de los helicópteros MI-17?

El término 'overhaul' se refiere a la realización de reparaciones mayores o generales en aeronaves, como los helicópteros MI-17, y es uno de los requisitos técnicos fundamentales para la ejecución de labores de mantenimiento contempladas en el contrato con Vertol Systems, según el reporte de la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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