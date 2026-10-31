Los negocios de Antropos Consultores S. A. S. con empresas del Grupo Ecopetrol quedaron en el centro de una controversia después de que Kevin Jair Beltrán Rojas, antiguo trabajador de Cenit, asegurara que recibió presiones para eliminar información relacionada con esos contratos.

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El exfuncionario afirma que su negativa tuvo consecuencias en su situación laboral y terminó con su salida de la compañía que está vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la exprimera dama Verónica Alcocer, quien figura como representante legal suplente.

Según documentos citados por Semana, Antropos fue constituida el 24 de abril de 2024 con un capital suscrito y pagado de 25 millones de pesos. Al cierre de ese año reportaba activos por 180 millones de pesos, mientras que para diciembre de 2025 la cifra había llegado a 1.983 millones.

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En medio de los cuestionamientos por esos negocios, Beltrán contó que fue citado a una reunión el 15 de enero de 2026 con Pilar Marulanda, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit. De acuerdo con su testimonio, le informaron que el encuentro sería confidencial y, antes de entrar, le pidieron dejar su celular.

El exfuncionario sostuvo que durante la conversación le mencionaron acuerdos comerciales con una persona cercana al Gobierno y le solicitaron intervenir para que desaparecieran registros y conversaciones relacionados con esos contratos. Beltrán aseguró que no aceptó la petición porque consideraba que esa información debía conservarse.

Después de ese episodio, según su versión, dejó la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales y fue trasladado a la Gerencia de Energías para la Transición. También afirmó que intentó poner la situación en conocimiento de Juan Carlos Hurtado, quien entonces presidía Ecopetrol, pero que terminó remitido otra vez al área de Talento Humano.

El exfuncionario relacionó esos hechos con la terminación de su contrato, que le fue comunicada el 10 de agosto de 2026. A su juicio, la decisión estuvo conectada con su negativa a eliminar los registros. Por eso, además de acudir a instancias laborales, llevó sus señalamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Qué respondió Cenit sobre los contratos y la reunión

La filial de Ecopetrol confirmó que Antropos tuvo participación en actividades contratadas durante 2024, aunque precisó que su vínculo se dio por medio de Grupo Spira S. A. S. Esta última compañía tenía a su cargo el diseño y desarrollo de programas de formación y recurrió a Antropos para ejecutar el proyecto ‘Negociación Consciente’, entre septiembre y diciembre de ese año.

Cenit rechazó la versión de Beltrán sobre una supuesta orden para borrar información. La empresa aseguró que Marulanda no le pidió eliminar documentos ni registros durante la reunión de enero ni en otro momento. Además, explicó que los procesos contractuales están bajo responsabilidad de la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que el exfuncionario no tenía acceso a esos archivos.

La compañía también negó que la desvinculación estuviera relacionada con el periodo de protección laboral derivado de la negociación colectiva con los sindicatos. Según su explicación, que la salida se hubiera producido cerca de la finalización de ese periodo no demuestra que exista una conexión entre ambos acontecimientos.

Por su parte, Merlano Alcocer reconoció ante el citado medio que tuvo contratos con Cenit y Ecopetrol en 2024. Indicó que esos negocios le dejaron ingresos por 157 millones de pesos durante seis meses y atribuyó la contratación a su trayectoria profesional. También explicó que, por una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, recibió los acuerdos a través de su empresa.

Beltrán, entretanto, sostuvo que acudió a diferentes instancias para controvertir su salida de Cenit y buscar protección frente a lo que considera represalias. En su relato ante el organismo internacional, insistió en que el conflicto comenzó cuando se negó a retirar información sobre los negocios de Antropos.

El antiguo trabajador también señaló que la pérdida del empleo afectó la estabilidad económica de su hogar. Según contó, su familia había perdido sus bienes luego de sufrir desplazamiento forzado en noviembre de 2025.

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