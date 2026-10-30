Los habitantes del barrio Bretaña, en Cali, siguen preocupados por las condiciones de un edificio de cuatro pisos que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026. La estructura presenta una inclinación visible y profundas grietas que mantienen en alerta a quienes viven y transitan por el sector, pues temen que pueda desplomarse y afectar las viviendas cercanas.

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La preocupación de la comunidad no se limita a los posibles daños estructurales. Los vecinos también han advertido sobre el desprendimiento de escombros, la inseguridad y los posibles saqueos, debido a que el inmueble permanece parcialmente ocupado y no cuenta con un aislamiento completo que impida el paso de peatones y vehículos por debajo de la edificación.

Ante este panorama, los residentes piden que las autoridades aceleren las medidas de seguridad y establezcan una fecha para intervenir el inmueble. Aunque existe autorización para su demolición, la falta de claridad sobre cuándo comenzarán los trabajos mantiene la incertidumbre en el barrio.

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📌Un edificio de tres pisos en el barrio Bretaña afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, presenta una inclinación visible y grietas que preocupan a los vecinos ante el riesgo de un posible colapso. La comunidad denuncia que peatones y motociclistas siguen transitando cerca de la estructura y hace un llamado urgente a la Alcaldía de Cali y a los organismos de gestión del riesgo para que intervengan y eviten una tragedia. 🎥 Jorge Orozco / El País #Noticias #Cali #Edificicaído #Bretaña #Terremoto — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 9, 2026

¿Qué responde la Alcaldía de Cali por el edificio de Bretaña?

La Administración Distrital ha explicado que las edificaciones afectadas por el terremoto deben pasar por un proceso de evaluación técnica y administrativa antes de definir las intervenciones. En el caso de los inmuebles que representan un peligro para la comunidad, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres participa en la revisión de los conceptos que respaldan las decisiones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo, encabezada por Ricardo Peñuela, las demoliciones no se pueden ejecutar automáticamente después de identificar daños. Cada estructura necesita estudios especializados para determinar el nivel de afectación, establecer las condiciones de seguridad y definir el procedimiento correspondiente.

La Alcaldía también ha señalado que los propietarios y copropietarios tienen responsabilidades frente a los reforzamientos o demoliciones de sus inmuebles, aunque la Administración puede intervenir de manera subsidiaria cuando exista un riesgo para la vida y la seguridad colectiva.

En cuanto a las familias afectadas, el Distrito ha informado sobre la disponibilidad de subsidios de vivienda para quienes requieren alternativas habitacionales, mientras avanzan los procesos relacionados con las edificaciones perjudicadas por el sismo.

🚨 Residentes del barrio Betraña, en el centro de Cali, advierten sobre el riesgo que representaría una edificación de cuatro pisos afectada por el terremoto. Según denuncian, peatones y vehículos continúan transitando cerca de la estructura, incluida entre las 82 que, afirman, deben ser demolidas. También aseguran que aún no conocen la fecha de demolición ni han recibido ayudas para los afectados. 👇 Video: @juanfotosadn #Cali #Betraña #RiesgoEstructural #Terremoto #DenunciaCiudadana — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 29, 2026

Habitantes siguen esperando una fecha para la demolición

Pese a los anuncios institucionales y al avance de los trámites, los residentes de Bretaña consideran que la situación necesita mayor agilidad. Su principal preocupación es que la estructura continúe deteriorándose y termine afectando a las personas que viven en sus alrededores.

Por eso, la comunidad insiste en que no basta con tener aprobada una intervención: también necesita conocer cuándo comenzarán los trabajos, qué medidas de protección se implementarán mientras tanto y cómo podrán acceder a las ayudas disponibles.

El temor aumenta ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, pues el edificio ya presenta daños importantes desde el terremoto de agosto.

(Ver también: Alcaldía de Cali anuncia alivios económicos y simplificación de trámites para afectados por el terremoto reciente)

Mientras se concreta la intervención, los vecinos esperan que las autoridades refuercen el aislamiento del inmueble y garanticen condiciones de seguridad para quienes deben transitar por este punto de Cali.

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