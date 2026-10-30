Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se encuentra en los preparativos finales para ser anfitriona del Giro de Rigo 2026, una de las competencias ciclísticas más convocantes del país. Según información compartida por Noticiero 90 Minutos, el evento congregará a más de 10.000 participantes provenientes de 35 naciones, incluidos Estados Unidos, Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, España, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Japón. Esta diversidad internacional resalta la importancia de la cita deportiva, que pone a la región del Valle del Cauca en el mapa mundial del ciclismo aficionado.

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La edición 2026 del Giro de Rigo, bajo el nombre ‘La Sucursal’, tendrá como punto de partida la Plazoleta Jairo Valera y finalizará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, después de recorrer varios municipios del departamento. De acuerdo con la programación oficial, los ciclistas se concentrarán desde las 5:40 a. m., mientras que las salidas darán inicio a partir de las 6:00 a. m. Esta jornada no solo responde a un interés deportivo, sino que busca impulsar el turismo regional y promover sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local, dinamizando de esta forma la economía vallecaucana.

La organización del evento, respaldada por autoridades departamentales y municipales, así como la Fuerza Pública y entidades responsables de movilidad, seguridad y salud, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que consulte los anuncios sobre movilidad y cierres viales antes de desplazarse por zonas cercanas a las rutas del Giro.

Esta edición ofrece dos exigentes recorridos. El primero, el Reto Salsa, plantea un desafío de 180 kilómetros y 3.200 metros de ascenso a través de paisajes, cañaduzales y montañas de municipios como Dagua, Loboguerrero, Lago Calima, El Darién, Media Canoa, Yotoco, Vijes y Yumbo. Por su parte, el Reto Caña propone una alternativa de 68 kilómetros con 1.700 metros de ascenso, partiendo de Cali y pasando por Dagua, La Cumbre, Vijes y Yumbo, además de sectores emblemáticos como Kilómetro 18, Bitaco y Santa Inés.

Gracias a la coordinación institucional y el acompañamiento permanente de las entidades responsables, la ciudad se prepara para recibir a un importante número de visitantes, consolidando así la relevancia de este evento en la agenda deportiva y turística del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recorridos principales del Giro de Rigo 2026 en Cali?

El Giro de Rigo 2026 ofrecerá dos rutas principales: el Reto Salsa, de 180 kilómetros y 3.200 metros de ascenso, que atraviesa municipios como Dagua, Loboguerrero, Lago Calima, El Darién, Media Canoa, Yotoco, Vijes y Yumbo, y el Reto Caña, de 68 kilómetros y 1.700 metros de ascenso, pasando por Cali, Dagua, La Cumbre, Vijes y Yumbo, así como por sectores reconocidos como Kilómetro 18, Bitaco y Santa Inés. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, ambas rutas están diseñadas para cubrir distintos niveles de exigencia.

¿Qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos durante el Giro de Rigo 2026?

La organización y las autoridades locales aconsejan consultar los comunicados oficiales sobre cierres viales y movilidad antes de desplazarse por las zonas incluidas en las rutas del evento. Esto es fundamental para evitar contratiempos y garantizar el desarrollo seguro y ágil del Giro de Rigo 2026, que contará con acompañamiento de la Fuerza Pública y entidades de gestión del riesgo, seguridad y salud.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.