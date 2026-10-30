Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es una herramienta basada en ciencia y tecnología, fundamental para anticipar los cambios y comportamientos de la atmósfera. No se trata de simples conjeturas, pues su precisión depende de procesos matemáticos complejos y el uso de potentes computadoras capaces de procesar enormes cantidades de información. De acuerdo con información de 90 Minutos, todo comienza con la recolección de datos meteorológicos, una tarea que se lleva a cabo en una escala verdaderamente global.

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Para ello, existe una extensa red de instrumentos repartidos por todo el planeta. Estos abarcan estaciones meteorológicas terrestres, boyas en medio del océano, aviones comerciales equipados con sensores y globos sonda que se elevan hasta la estratosfera. Así mismo, los satélites meteorológicos circulan alrededor de la Tierra, capturando imágenes continuas de grandes sistemas nubosos y permitiendo el seguimiento de la atmósfera en tiempo real. En tierra, los radares ayudan a rastrear dónde y cómo evolucionan las lluvias, brindando datos indispensables para los análisis.

Toda esta información llega a centros internacionales preparados con supercomputadoras de última tecnología. Allí, los datos se someten a modelos numéricos, programas informáticos avanzados basados en las leyes fundamentales de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una rejilla tridimensional, calculando minuto a minuto cómo evolucionarán las diferentes variables climáticas. Así logran transformar millones de datos dispersos en pronósticos detallados para distintos puntos del planeta.

En el caso específico de hoy viernes en Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó, según el análisis de sus modelos, que predomina un panorama de cielos parcialmente cubiertos. Durante el día se prevé un ambiente cálido y condiciones secas. Sin embargo, para la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, con opciones de precipitaciones ligeras y moderadas. Según la CVC, la estabilidad que domina durante las horas diurnas responde a un fenómeno de subsidencia en la troposfera baja y media, pero se anticipa que la inestabilidad aumente en la jornada nocturna y el día siguiente.

De acuerdo con la información proporcionada por la CVC y consolidada por 90 Minutos, este tipo de pronósticos muestran cómo la ciencia del clima permite prever escenarios dinámicos, apoyados en infraestructura tecnológica robusta y análisis sofisticados, cuya utilidad impacta la vida cotidiana de las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción meteorológica?

Los modelos numéricos de predicción meteorológica son programas informáticos que emplean ecuaciones basadas en la física y la termodinámica para simular el comportamiento de la atmósfera. Estos modelos dividen el espacio atmosférico en pequeñas secciones tridimensionales y calculan cómo variables como temperatura, viento y humedad evolucionan en cada una durante un periodo determinado. Con estos cálculos, se proyectan los posibles escenarios y cambios en el clima a futuro.

¿Qué significa subsidencia diurna en la troposfera y cómo afecta el clima?

La subsidencia diurna en la troposfera se refiere al descenso de masas de aire en las capas bajas y medias de la atmósfera durante el día. Este proceso suele inhibir la formación de nubes y lluvias, lo que conduce a una mayor estabilidad atmosférica y condiciones secas y cálidas, como las pronosticadas para el día en Cali, según la CVC.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.