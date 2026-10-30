Buscar un robot que aspire y trapee al mismo tiempo, que no requiera vaciado frecuente y que funcione bien en hogares con mascotas es más difícil de lo que parece: la oferta es amplia, pero pocos modelos justifican el precio.

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El Roborock Q7 M5+ está disponible en Amazon con el 17 % de descuento y es uno de los más completos en su rango. El precio corresponde al 30 de octubre y puede cambiar.

El modelo combina succión potente, trapeado con control de flujo de agua y vaciado automático en una sola máquina. A continuación, todos los detalles para que usted decida si es la opción que necesita.

Roborock Q7 M5+: el más indicado si tiene mascotas en casa

El Roborock Q7 M5+ tiene un precio publicado en Amazon de 949.024 pesos (con un descuento del 17 % sobre su precio original de 1’138.836 pesos). Combina aspirado y trapeado en una sola pasada, con succión HyperForce de 10.000 Pa y tres ajustes de flujo de agua para adaptar la limpieza según el tipo de superficie.

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Su base RockDock Plus recoge el polvo automáticamente en una bolsa sellada de 2,7 litros, lo que equivale a entre siete y nueve semanas de limpieza sin necesidad de vaciados frecuentes, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Lo que más destaca:

Succión de 10.000 Pa: la potencia HyperForce levanta suciedad profunda en alfombras y a lo largo de los bordes en cada pasada.

Vaciado automático por semanas: la bolsa sellada de 2,7 L del RockDock Plus aguanta entre 7 y 9 semanas sin intervención manual.

Diseño antienredos: el cepillo JawScrapers y el cepillo lateral resisten la acumulación de pelo de mascotas, incluso de razas de pelo largo, sin enredos.

Navegación LiDAR PreciSense: mapea el hogar en tiempo real y traza rutas optimizadas, ideal para espacios con múltiples habitaciones.

Razones para comprarlo: el Roborock Q7 M5+ es la opción más indicada para hogares con mascotas de pelo largo o con varias habitaciones, donde se necesita una limpieza constante y autónoma sin que el usuario tenga que vaciar el depósito cada pocos días. También encaja bien para quienes quieren controlar zonas restringidas y horarios desde el celular sin esfuerzo adicional.

A tener en cuenta: la aplicación Roborock solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz, así que si el router del hogar opera únicamente en 5 GHz, será necesario revisar la configuración de red antes de configurar el robot.

¿Qué diferencia hay entre un robot aspiradora con base de autovaciado y uno sin ella?

Un robot aspiradora sin base de autovaciado obliga al usuario a vaciar el depósito interno después de cada limpieza o cada dos limpiezas, según el tamaño del espacio. Un modelo con base de autovaciado, como el Roborock Q7 M5+, transfiere el polvo recogido a una bolsa de mayor capacidad en la estación de carga, lo que reduce la intervención manual a una vez cada varias semanas.

La diferencia principal no es de limpieza sino de autonomía real: en hogares con mascotas o pisos grandes, el autovaciado evita que el depósito se sature antes de terminar el recorrido.

¿Vale la pena un robot aspiradora con función de trapeado incluida?

Depende del tipo de piso del hogar. En espacios con predominio de pisos duros —baldosa, madera o vinilo— la función de trapeado elimina una segunda pasada manual y mantiene las superficies sin residuos finos que la succión sola no retira del todo.

El Roborock Q7 M5+ ofrece tres niveles de flujo de agua para controlar la humedad según la superficie, lo que lo hace más versátil que modelos con flujo fijo. En hogares con alfombras en la mayoría de las habitaciones, el trapeado aporta menos valor y la decisión debería centrarse más en la potencia de succión y la autonomía de la batería.

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