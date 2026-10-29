Por: Noticiero 90 minutos

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La neurociencia y la inteligencia artificial están revolucionando la forma en que las empresas comprenden el comportamiento de los consumidores en el comercio actual. De acuerdo con lo informado por el portal 90 Minutos, en la ciudad de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha implementado un innovador laboratorio académico e investigativo que simula el ambiente de un supermercado real. Este espacio tiene como propósito esencial analizar a fondo cómo los consumidores toman decisiones de compra y fortalecer los procesos de formación para los trabajadores del sector comercial.

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Según 90 Minutos, el laboratorio se convierte en un escenario ideal para que investigadores exploren, validen y obtengan ‘insights’ (hallazgos clave o percepciones profundas) sobre los hábitos de consumo en la actualidad. Gracias a esta plataforma, se logra identificar cómo las nuevas generaciones adaptan sus compras y eligen entre adquirir productos en comercios físicos o en canales de comercio electrónico, conocidos también como ‘e-commerce’. El estudio puntualiza una diferencia clara en el tipo de productos que se prefieren en cada canal y la manera en que factores cotidianos pueden modificar estas elecciones.

Un punto central de la investigación destaca el enorme impacto que los estímulos visuales y sensoriales generan en el comportamiento de compra. De acuerdo con los datos proporcionados, cuando una persona se encuentra frente a una góndola (estante para exhibir productos en una tienda), su cerebro puede recibir hasta 66.000 estímulos por segundo. Estos estímulos, según revela la neurociencia, influyen directamente en las decisiones del cliente, y pequeñas variaciones en ellos pueden modificar significativamente las respuestas en el punto de venta.

La iniciativa, identificada como Rita LAAB y respaldada por el MediaLab de la UAO, tiene la misión de aplicar herramientas tecnológicas que optimicen la experiencia de compra y eleven el nivel de competencia del talento humano involucrado. Además, el proyecto tiene perspectivas de expansión, buscando impactar no solo el sector de supermercados y consumo masivo, sino también áreas como la ferretería y la salud, siempre con el objetivo de innovar en procesos de formación e investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la neurociencia en las decisiones de compra en supermercados según la UAO?

De acuerdo con la información proporcionada, la neurociencia permite identificar cómo los consumidores procesan y reaccionan ante miles de estímulos en los supermercados. En particular, el laboratorio de la UAO descubrió que un comprador puede recibir hasta 66.000 estímulos por segundo frente a una góndola, lo que afecta de manera directa la forma en que se toman las decisiones de compra. Estos estímulos sensoriales, al variar, pueden influir en el comportamiento del cliente en los espacios de venta física.

¿Qué sectores busca transformar la UAO con su laboratorio de neurociencia e inteligencia artificial?

Según 90 Minutos, la Universidad Autónoma de Occidente no solo está orientando su laboratorio hacia el sector de supermercados y consumo masivo, sino que también busca expandir esta innovación hacia áreas como la ferretería y el sector de la salud. El objetivo es extender los procesos de formación e investigación para diversos sectores económicos, aprovechando las ventajas que ofrecen la neurociencia y la inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.