Por: Noticiero 90 minutos

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Este jueves 29 de octubre, los conductores de vehículos particulares en Cali deben prestar atención a la medida de pico y placa, la cual restringe la circulación para aquellos cuyo número de placa finaliza en 5 y 6. Según información difundida por la Secretaría de Movilidad de Cali, esta medida estará vigente en una jornada continua comprendida entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. La rotación actual se enmarca en lo establecido para el segundo semestre de 2026, por lo que quienes infrinjan la norma podrán ser sancionados en cumplimiento de las disposiciones locales.

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De acuerdo con la información recopilada, la rotación semanal para la restricción de circulación es clara: los lunes se aplica a placas terminadas en 9 y 0, martes a 1 y 2, miércoles a 3 y 4, jueves a 5 y 6, y viernes a 7 y 8. Cabe destacar que la medida solo rige de lunes a viernes, ya que los sábados y domingos no se aplica el pico y placa ordinario para vehículos particulares.

La medida de pico y placa tiene algunas excepciones importantes. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, no están sujetos a la restricción los vehículos de emergencia y socorro, oficiales, diplomáticos y consulares, aquellos dedicados al transporte de personas con discapacidad acreditada, ni los vehículos híbridos y eléctricos. Asimismo, las motocicletas y ciertos vehículos de carga también quedan excluidos. Para quienes requieran movilizarse en los horarios restringidos y no cuenten con estas exenciones, existe la opción de recurrir a la "tasa por congestión", una alternativa establecida por las autoridades bajo condiciones específicas.

Según el calendario compartido, el jueves 29 de octubre la restricción se centra en las placas terminadas en 5 y 6. Esta regulación busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión en las principales vías de la ciudad durante horarios de alta demanda. La autoridad responsable de la medida, la Secretaría de Movilidad, mantiene disponible información y alternativas para los ciudadanos afectados por la restricción, para que puedan planear anticipadamente sus desplazamientos y evitar sanciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción de pico y placa de este jueves 29 de octubre aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 6. La medida está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, y busca reducir la congestión durante el horario de mayor afluencia vehicular.

¿Cuáles son los vehículos exentos de pico y placa en Cali?

Según las disposiciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, los vehículos exentos de la medida incluyen aquellos de emergencia y socorro, oficiales, diplomáticos y consulares, los que transportan personas con discapacidad demostrada, además de vehículos híbridos, eléctricos, motocicletas y determinados vehículos de carga. Esta información permite que los ciudadanos tengan claridad sobre las excepciones para circular en la ciudad bajo la restricción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.