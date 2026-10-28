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Este jueves 29 de octubre, los conductores de vehículos particulares en Cali deben prestar atención a la medida de pico y placa, la cual restringe la circulación para aquellos cuyo número de placa finaliza en 5 y 6. Según información difundida por la Secretaría de Movilidad de Cali, esta medida estará vigente en una jornada continua comprendida entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. La rotación actual se enmarca en lo establecido para el segundo semestre de 2026, por lo que quienes infrinjan la norma podrán ser sancionados en cumplimiento de las disposiciones locales.
De acuerdo con la información recopilada, la rotación semanal para la restricción de circulación es clara: los lunes se aplica a placas terminadas en 9 y 0, martes a 1 y 2, miércoles a 3 y 4, jueves a 5 y 6, y viernes a 7 y 8. Cabe destacar que la medida solo rige de lunes a viernes, ya que los sábados y domingos no se aplica el pico y placa ordinario para vehículos particulares.
La medida de pico y placa tiene algunas excepciones importantes. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, no están sujetos a la restricción los vehículos de emergencia y socorro, oficiales, diplomáticos y consulares, aquellos dedicados al transporte de personas con discapacidad acreditada, ni los vehículos híbridos y eléctricos. Asimismo, las motocicletas y ciertos vehículos de carga también quedan excluidos. Para quienes requieran movilizarse en los horarios restringidos y no cuenten con estas exenciones, existe la opción de recurrir a la "tasa por congestión", una alternativa establecida por las autoridades bajo condiciones específicas.
Según el calendario compartido, el jueves 29 de octubre la restricción se centra en las placas terminadas en 5 y 6. Esta regulación busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión en las principales vías de la ciudad durante horarios de alta demanda. La autoridad responsable de la medida, la Secretaría de Movilidad, mantiene disponible información y alternativas para los ciudadanos afectados por la restricción, para que puedan planear anticipadamente sus desplazamientos y evitar sanciones.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves?
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción de pico y placa de este jueves 29 de octubre aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 6. La medida está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, y busca reducir la congestión durante el horario de mayor afluencia vehicular.
¿Cuáles son los vehículos exentos de pico y placa en Cali?
Según las disposiciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, los vehículos exentos de la medida incluyen aquellos de emergencia y socorro, oficiales, diplomáticos y consulares, los que transportan personas con discapacidad demostrada, además de vehículos híbridos, eléctricos, motocicletas y determinados vehículos de carga. Esta información permite que los ciudadanos tengan claridad sobre las excepciones para circular en la ciudad bajo la restricción.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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