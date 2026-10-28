Por: Noticiero 90 minutos

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Acompañar a un hijo durante una enfermedad es un reto desgastante, especialmente cuando la familia se ve obligada a mudarse temporalmente a otra ciudad sin tener dónde quedarse. En este contexto, la Fundación Casa de Alivio surgió en Cali como respuesta a esta necesidad, abriendo sus puertas para brindar alojamiento gratuito a familias forzadas a desplazarse para que sus hijos reciban atención médica. Según información de 90 Minutos, esta iniciativa fue impulsada por la experiencia personal de su representante legal y fundadora, Diana Alexandra Victoria, quien atravesó una situación similar y comprendió las dificultades que enfrentan quienes no cuentan con red de apoyo al trasladarse a Cali.

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La Fundación Casa de Alivio empezó a operar el primero de octubre de 2026, fruto de un año de trabajo tras su creación legal en 2025. Actualmente, la casa tiene la capacidad de albergar a 10 familias a la vez, con espacio para 23 personas, y para el momento de la declaración contaba con siete habitaciones ocupadas. El objetivo central es ofrecer un espacio tranquilo donde padres y cuidadores puedan dormir, lavar su ropa y cocinar sus alimentos, sin preocuparse por los costos de alojamiento en una ciudad ajena. Las instalaciones están dotadas de zonas comunes como cocina, baños y área de aseo, buscando que la experiencia de quienes atraviesan situaciones de salud complejas sea más llevadera. Todo el servicio se mantiene gratuito gracias a donaciones y al respaldo de quienes creen en esta labor social.

Además del alojamiento, la fundación trabaja en la creación de programas de apoyo psicológico, emocional y espiritual dirigidos a las familias. Victoria destacó que cuentan con profesionales en psicología y acompañamiento religioso, respetando siempre las creencias y contextos culturales de los visitantes, incluso aquellos provenientes de resguardos indígenas. Estos programas aún están en etapa de organización debido al poco tiempo de funcionamiento de la fundación, pero la apuesta es lograr un acompañamiento integral.

La Fundación Casa de Alivio hace un llamado a la ciudadanía a vincularse, ya sea a través de donaciones económicas, aportes en especie o mediante la prestación de servicios profesionales, especialmente relacionados con la psicología y el trabajo social. De acuerdo con 90 Minutos, el propósito es fortalecer la capacidad de apoyo para brindar un entorno seguro y digno a quienes deben afrontar la enfermedad infantil lejos de su hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Fundación Casa de Alivio en Cali para familias de niños enfermos?

Según lo informado por 90 Minutos, la Fundación Casa de Alivio alberga de manera gratuita a familias que deben trasladarse a Cali para el tratamiento médico de niños con enfermedades oncológicas. Ofrece lugares para dormir, áreas comunes, cocina y baños, además de apoyo psicológico y espiritual, sin costo alguno para las familias, mediante donaciones y voluntariado.

¿Qué significa 'enfermedad oncológica' en el contexto de la Fundación Casa de Alivio?

El término 'enfermedad oncológica' hace referencia a cualquier enfermedad relacionada con el cáncer. En el caso de la Fundación Casa de Alivio, esto implica que se enfoca en brindar hospedaje gratuito específicamente a familias cuyos niños han sido diagnosticados con cáncer y requieren atención médica en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.