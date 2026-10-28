La puerta de la nevera es práctica para guardar productos que se utilizan con frecuencia, pero suele experimentar mayores cambios de temperatura porque se abre y se cierra durante el día.

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Por esta razón, los alimentos que necesitan una refrigeración constante deben ubicarse en zonas interiores adecuadas, donde sea más fácil mantener una temperatura estable. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda conservar los alimentos perecederos a una temperatura de 40 °F (aproximadamente 4 °C) o inferior y guardar los huevos dentro de la nevera, no en la puerta.

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Cinco alimentos que es mejor guardar fuera de la puerta

1. Los huevos. Aunque algunos refrigeradores incluyen espacios para huevos en la puerta, es preferible mantenerlos dentro del compartimento principal, en su envase original. De esta manera, quedan menos expuestos a las variaciones de temperatura.

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2. La leche y otros productos lácteos. La leche que requiere refrigeración debe conservarse en una zona interior fría, siguiendo las indicaciones del envase. Lo mismo aplica a productos como la crema y algunos quesos frescos.

3. Las carnes y los pescados crudos. Estos alimentos deben mantenerse bien refrigerados y separados de los productos listos para consumir. Conviene colocarlos en recipientes que eviten que sus jugos goteen sobre otros alimentos y utilizar las zonas destinadas a carnes, si el refrigerador las tiene.

4. Las sobras de comida. Los alimentos cocinados que necesitan refrigeración deben guardarse en recipientes cerrados, preferiblemente poco profundos para facilitar que se enfríen de manera adecuada. Es mejor ubicarlos en una zona interior que en la puerta.

5. Los alimentos perecederos abiertos. Algunos productos, como ciertas bebidas vegetales, salsas frescas o alimentos preparados, requieren refrigeración después de abrirse. Su ubicación debe depender de las instrucciones del fabricante y no simplemente del espacio disponible en la puerta.

Las recomendaciones de seguridad alimentaria de la FDA destacan que los huevos deben guardarse dentro de la nevera y que los productos que necesitan frío deben refrigerarse oportunamente.

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¿Qué alimentos sí se pueden guardar en la puerta de la nevera?

Los compartimentos de la puerta suelen ser más apropiados para productos que toleran mejor las variaciones de temperatura, como algunas salsas comerciales, mostaza, kétchup, encurtidos y mermeladas.

No obstante, es indispensable revisar la etiqueta: una vez abiertos, algunos productos necesitan refrigeración y otros tienen condiciones específicas de conservación. El hecho de que un alimento esté envasado no significa que pueda permanecer a cualquier temperatura.

La extensión universitaria de Illinois señala que la puerta suele ser más cálida que otras partes del refrigerador y recomienda reservarla para condimentos y productos similares, según sus características.

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¿A qué temperatura se debe mantener la nevera?

Como regla general, el refrigerador debe mantenerse a 4 °C o menos. Un termómetro para electrodomésticos permite verificar la temperatura real, ya que el ajuste del control no siempre refleja las condiciones internas.

También es importante guardar los alimentos perecederos dentro de las dos horas posteriores a su preparación o compra, o dentro de una hora cuando están expuestos a temperaturas ambientales superiores a 32 °C.

Por último, no se debe llenar la nevera en exceso: el aire frío necesita circular para mantener los alimentos a una temperatura adecuada.

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