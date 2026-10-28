Los muebles de la cocina están expuestos diariamente a salpicaduras de aceite, vapor, polvo y restos de alimentos. Cuando estos residuos se acumulan durante semanas, pueden formar una capa pegajosa que no desaparece con una limpieza superficial.

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Para retirar la grasa, no siempre es necesario comprar productos especializados. En muchos casos, una solución de agua tibia y jabón lavaplatos ayuda a desprender la suciedad sin afectar el acabado de los gabinetes. Sin embargo, es importante identificar el material antes de empezar, pues la madera, el laminado y las superficies pintadas pueden reaccionar de manera diferente a los limpiadores.

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Paso a paso para limpiar los muebles de la cocina

1. Retire el polvo y los residuos superficiales. Utilice un paño seco o ligeramente húmedo para quitar las partículas que puedan rayar la superficie durante la limpieza.

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2. Prepare una solución de agua tibia y jabón lavaplatos. Agregue unas gotas de detergente suave a un recipiente con agua. No es necesario utilizar una gran cantidad de jabón para empezar.

3. Limpie con un paño de microfibra. Humedezca el paño, escúrralo bien y páselo sobre las zonas afectadas. Si la grasa está muy adherida, mantenga el paño húmedo sobre el punto durante unos segundos antes de frotar suavemente.

4. Retire los restos de jabón. Pase otro paño limpio, ligeramente humedecido con agua, para evitar que queden residuos que atraigan más suciedad.

5. Seque los muebles. Utilice un paño seco, especialmente en las uniones, los bordes y las zonas donde la humedad pueda filtrarse.

Estas recomendaciones coinciden con las pautas de limpieza para gabinetes de madera y otras superficies terminadas.

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¿Qué productos se deben evitar?

No todos los remedios caseros son adecuados para los muebles. Los limpiadores abrasivos, las esponjas ásperas y los productos químicos fuertes pueden opacar el acabado, rayar la superficie o deteriorar las capas protectoras.

Antes de utilizar vinagre, bicarbonato u otro producto, revise las recomendaciones del fabricante y haga una prueba en una zona poco visible. En superficies delicadas o sin sellar, es preferible evitar la humedad excesiva.

Tampoco conviene mezclar productos de limpieza para intentar conseguir un resultado más rápido. En particular, nunca se debe combinar lejía o cloro con vinagre, amoníaco u otros limpiadores.

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¿Cómo evitar que la grasa vuelva a acumularse?

La mejor estrategia es limpiar las salpicaduras poco después de cocinar, prestar atención a los muebles cercanos a la estufa y repasar periódicamente las manijas, los bordes y las puertas de los gabinetes.

Una limpieza frecuente reduce la posibilidad de que la grasa se endurezca y requiera un esfuerzo mayor para retirarla. Así, los muebles pueden conservar su apariencia sin necesidad de recurrir constantemente a productos fuertes.

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