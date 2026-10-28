Hace un tiempo me puse a grabar un video para redes sociales en mi apartamento y el sonido quedó lleno de ruido de fondo: la nevera, el tráfico de la calle, hasta el ventilador del computador. Editar ese audio tomó más tiempo que grabar el video mismo.

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El problema no es nuevo. Los micrófonos integrados de los teléfonos capturan todo lo que está alrededor del locutor, sin distinguir entre la voz y el ambiente. Para creadores de contenido, periodistas o docentes que graban desde el celular, eso se traduce en audio inutilizable o en horas adicionales de edición.

La solución más práctica es un micrófono de solapa inalámbrico, también llamado ‘lavalier’, que se engancha a la ropa y capta la voz desde muy cerca. En los últimos años, estos dispositivos sumaron cancelación de ruido con inteligencia artificial, lo que antes era exclusivo de equipos de estudio. Hoy se consiguen en Amazon por menos de 100.000 pesos, con envío a Colombia.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para grabar sin apps ni configuraciones: Mini Mic Pro (Último modelo)

El Mini Mic Pro es un micrófono inalámbrico ‘lavalier’ diseñado para quienes quieren empezar a grabar sin complicaciones técnicas. Funciona por conexión directa —sin Bluetooth, sin aplicaciones— y viene con adaptadores USB-C y Lightning para conectarse a cualquier iPhone o teléfono Android desde el primer momento.

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Es una opción pensada para creadores que publican en TikTok, YouTube o producen entrevistas y necesitan audio limpio con el teléfono que ya tienen.

Lo que más destaca:

Conexión inmediata: se conecta al instante con adaptadores USB-C y Lightning incluidos; no requiere emparejamiento ni instalación de aplicaciones.

Cancelación de ruido y protección de viento: incluye espuma de alta densidad y cubierta de ‘gato muerto’ para grabar al aire libre sin que el viento arruine el audio.

Batería de 6 horas: permite sesiones largas de grabación y admite cargar el teléfono al mismo tiempo que se usa el micrófono.

Diseño ultraligero: pesa menos de una onza y cabe en el bolsillo, lo que lo hace ideal para uso diario fuera de un estudio.

Razones para comprarlo: es la opción más sencilla para quienes graban solos y priorizan la facilidad de uso sin sacrificar calidad de audio.

A tener en cuenta: incluye un solo transmisor, por lo que no es la elección ideal si se necesita grabar a dos personas al mismo tiempo.

El Mini Mic Pro tiene un precio de $ 78.544 en Amazon, con una rebaja del 17 % frente a su precio original de $ 94.259, de acuerdo con el listado del producto.

Para grabar en pareja o equipo: Paquete de 2 mini micrófonos inalámbricos Bulatry

El paquete de Bulatry trae dos micrófonos ‘lavalier’ inalámbricos con un solo receptor, lo que lo convierte en una solución directa para entrevistas, podcasts grabados con dos personas o clases en línea donde hablan docente y estudiante. Ambos micrófonos se conectan por USB-C o Lightning y el receptor es compatible tanto con iPhone como con Android, sin necesidad de Bluetooth ni aplicaciones adicionales.

Lo que más destaca:

Cancelación de ruido con chip de IA: el micrófono omnidireccional 360° con reducción activa de ruido captura la voz con claridad incluso en entornos ruidosos o al aire libre.

Alcance de 65 pies (20 metros): permite moverse con libertad durante la grabación sin perder la señal ni la calidad de audio.

Batería de 6 horas y carga rápida: cada micrófono ofrece hasta 6 horas de uso continuo y se carga por completo en menos de una hora; admite carga y grabación simultáneas.

Bolsa de almacenamiento incluida: protege los dos micrófonos y todos los accesorios durante el transporte.

Razones para comprarlo: es la mejor opción del grupo para quienes necesitan grabar dos voces al mismo tiempo sin duplicar la inversión en equipos.

El paquete de 2 mini micrófonos inalámbricos Bulatry cuesta $ 70.687 en Amazon, con un descuento del 10 % sobre su precio original de $ 78.544.

Para mayor alcance y mayor autonomía: Micrófono Lavalier inalámbrico XIOMOUS (dual)

El XIOMOUS es un sistema dual de micrófono ‘lavalier’ inalámbrico que incluye dos transmisores y un receptor, pensado para quienes graban en exteriores o en espacios amplios donde la distancia entre el orador y el teléfono puede ser grande. Su alcance de hasta 164 pies (50 metros) y su batería de 5 horas por carga lo posicionan como el equipo de mayor rango entre los tres presentados aquí, y también es el de menor precio.

Lo que más destaca:

Cancelación de ruido AI: filtra el ruido del viento, el tráfico y las multitudes para entregar una voz clara en podcasts, YouTube, TikTok, reuniones en línea y transmisiones en vivo.

Sistema dual de dos transmisores: dos personas pueden grabar al mismo tiempo con un solo receptor, sin necesidad de equipo adicional.

Compatibilidad universal sin Bluetooth: el receptor viene con adaptadores USB-C y Lightning; se conecta directamente a iPhone, iPad, teléfonos Android y dispositivos USB-C sin configuración.

Alcance de 164 pies (50 metros): el mayor rango inalámbrico del grupo, útil para presentaciones, entrevistas en campo y producción de video en espacios abiertos.

Razones para comprarlo: combina el precio más bajo de los tres ($62.829 en Amazon) con el mayor alcance inalámbrico y la posibilidad de grabar dos voces al mismo tiempo.

A tener en cuenta: la autonomía de cada transmisor es de 5 horas, ligeramente menor a las 6 horas que ofrecen los otros dos modelos presentados.

El Micrófono Lavalier inalámbrico XIOMOUS cuesta $ 62.829 en Amazon.

¿Cuánto cuesta un buen micrófono inalámbrico de solapa para grabar con el celular?

Los tres micrófonos ‘lavalier’ inalámbricos presentados en esta nota se consiguen en Amazon entre $62.829 y $78.544 (precios al 28 de octubre de 2026). El XIOMOUS es el más económico; el Mini Mic Pro, el más costoso, aunque tiene una rebaja activa del 17 %. Los tres incluyen adaptadores para iPhone y Android, cancelación de ruido con IA y funcionan sin aplicaciones ni Bluetooth.

¿Qué diferencia hay entre un micrófono lavalier de un solo canal y uno dual?

Un micrófono ‘lavalier’ de un solo canal, como el Mini Mic Pro, capta únicamente la voz de quien lo lleva puesto. Un sistema dual, como el XIOMOUS o el paquete Bulatry, incluye dos transmisores que se conectan a un solo receptor, lo que permite grabar dos voces al mismo tiempo. Esto es útil para entrevistas, podcasts en pareja o clases en línea sin necesitar dos dispositivos separados.

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