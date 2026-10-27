Por: El Espectador

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La literatura continúa adaptándose a los cambios tecnológicos, y una nueva iniciativa en Francia marca un hito en este proceso: la creación del Premio Pascal, un galardón que reconoce oficialmente a obras literarias producidas con apoyo de inteligencia artificial. De acuerdo con los organizadores Philippe Rodriguez, Albin Serviant y Gilles Mentré, quienes presentaron el premio, se busca premiar textos escritos en francés, sin importar la nacionalidad o la residencia del autor, y tampoco se exige contar con una editorial. Esta apertura busca incentivar la exploración creativa junto a la inteligencia artificial, mientras en paralelo surgen debates sobre la legitimidad y los límites de la tecnología en la literatura.

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El anuncio del Premio Pascal no es aislado; surge después de varios episodios polémicos que pusieron en entredicho la autoría de obras literarias. Por ejemplo, la editorial canadiense Les Éditions du Boréal puso fin a la relación con el escritor Thélyson Orélien, después de conocerse que para la creación de su novela "C’était ça ou mourir", nominada inicialmente al prestigioso Premio Goncourt, hubo supuestamente intervención de inteligencia artificial. La sospecha llevó incluso a su descalificación. Un caso similar ocurrió en el ámbito hispanoamericano: el escritor David Silva Rojas, galardonado con el I premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por su libro "Donde el agua trabaja", fue acusado mediante una investigación de El País de España de haber empleado inteligencia artificial en la creación de su obra.

Ante este panorama, los responsables del nuevo galardón afirmaron: “la IA ya está presente en los talleres de escritura, en los manuscritos y en las librerías, a menudo sin que se note”. Por ello, el Premio Pascal plantea abiertamente la discusión sobre la naturaleza de la literatura cuando existe colaboración entre autor y máquina. Las candidaturas deberán incluir no solo el manuscrito de entre 10,000 y 50,000 palabras, sino también un dossier técnico donde se expliquen los métodos y herramientas de IA utilizadas, permitiendo grandes modelos como ChatGPT, Claude, Gemini o LLaMA. Además, las obras presentadas no solo deberán ser de ficción, sino que se espera que aborden y ayuden a resolver un problema ético, social o ecológico que afecte a la humanidad.

Según reportó el medio español, el galardón lleva su nombre en honor al matemático y filósofo Blaise Pascal. El jurado será anunciado a finales de octubre y el nombre del ganador a mediados de diciembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos tiene el Premio Pascal internacional para obras creadas con inteligencia artificial?

El Premio Pascal establece como condición principal que las obras candidatas estén escritas en francés, sin restricciones de nacionalidad o residencia por parte del autor y sin exigencia de contar con editorial. El participante debe presentar un manuscrito de entre 10,000 y 50,000 palabras, acompañado de un dossier técnico donde se detallen los modelos de inteligencia artificial empleados y el proceso creativo. Además, se permite el uso de diferentes herramientas avanzadas de lenguaje como ChatGPT, Claude, Gemini y LLaMA.

¿Por qué generó polémica el uso de inteligencia artificial en premios literarios recientes?

La polémica surgió después de que se descubriera, en casos como el del escritor Thélyson Orélien y David Silva Rojas, que sus obras galardonadas o nominadas habrían sido escritas con ayuda de inteligencia artificial. Estas situaciones provocaron que fueran descalificados o perdieran contratos editoriales, intensificando la discusión sobre la legitimidad de las obras producidas con intervención tecnológica y el rol de la IA en la autoría literaria.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.