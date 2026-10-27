Hay quienes llevan años postergando la instalación de una cámara de seguridad exterior por el mismo motivo: no hay un tomacorriente cerca del punto donde más se necesita. La Tapo SolarCam C402, disponible en Amazon a 57.141 pesos (precio publicado al 27 de octubre, sujeto a cambios), elimina ese obstáculo gracias a un panel solar integrado que mantiene la cámara funcionando sin depender de ningún enchufe.

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Características de la Tapo SolarCam C402

La Tapo SolarCam C402 se consigue en Amazon a $ 57.141, lo que representa un ahorro de $ 22.277 frente a su precio original de $ 79.418, de acuerdo con la ficha publicada en la tienda.

La cámara graba en resolución 1080P a todo color, tanto de día como de noche, con visión nocturna a color hasta nueve metros de distancia gracias a un lente de gran apertura y reflectores incorporados. Su clasificación IP65 la hace resistente a la lluvia, el polvo y la nieve, lo que la hace apta para instalaciones en fachadas, garajes, jardines y cualquier punto expuesto a la intemperie.

El sistema de energía funciona con tan solo 45 minutos de luz solar directa, que bastan para mantener la cámara activa durante un día completo. En periodos nublados o de baja radiación, la batería incorporada soporta hasta 180 días de operación con una sola carga. El kit incluye un cable de 13 pies (unos 4 metros) que permite instalar el panel solar y la cámara de forma separada, lo que da flexibilidad para ubicar cada componente en el ángulo más conveniente.

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Lo que más destaca:

Autonomía solar: 45 minutos de sol directo alimentan la cámara por un día completo; la batería interna dura hasta 180 días.

Visión nocturna a color: captura imágenes en color hasta 9 metros en la oscuridad, sin perder detalle.

Resistencia IP65: soporta lluvia, polvo y nieve, apta para uso permanente en exteriores.

Almacenamiento flexible: acepta tarjeta microSD de hasta 512 GB o almacenamiento en la nube con suscripción a Tapo Care.

Razones para comprarla: la Tapo SolarCam C402 es la opción más indicada para quien necesita vigilar el exterior de su hogar o negocio en zonas sin acceso fácil a tomacorrientes. También conviene a quienes buscan una cámara que funcione de forma continua sin depender del suministro eléctrico, y a quienes prefieren una instalación sin obras ni cableado visible.

A tener en cuenta: la carga solar requiere temperaturas superiores a 0 °C (32 °F), por lo que en regiones con inviernos muy fríos el rendimiento del panel puede verse reducido. Además, el almacenamiento en la nube exige una suscripción paga a Tapo Care; sin ella, el video solo queda guardado en la tarjeta microSD que el usuario adquiera por aparte.

¿Qué se debe revisar antes de comprar una cámara de seguridad solar para exteriores?

Antes de adquirir una cámara solar, conviene verificar que el lugar de instalación reciba luz solar directa durante al menos una parte del día, ya que la eficiencia del panel depende de eso.

También es importante confirmar si el modelo incluye almacenamiento local o si requiere una suscripción adicional para guardar video en la nube. En el caso de la Tapo SolarCam C402, la microSD se compra por separado y admite tarjetas de hasta 512 GB.

¿Cuánto se ahorra al aprovechar un descuento en cámaras de seguridad en Amazon?

El descuento del 28 % aplicado a la Tapo SolarCam C402 representa un ahorro de $ 22.277 frente al precio original de $ 79.418, según la ficha publicada en Amazon al 27 de octubre de 2026.

En categorías como cámaras de seguridad, las ofertas puntuales pueden reducir el precio de forma significativa, por lo que vale la pena revisar el historial de precios del producto antes de decidir la compra.

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