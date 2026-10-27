Hay un momento en que el cable del teclado empieza a molestar más de lo que uno cree: se enreda con el ‘mouse’, jala el portátil o simplemente ocupa espacio en un escritorio ya apretado. Lo resolví cuando empecé a buscar opciones inalámbricas en Amazon, y me encontré con que el mercado va desde combos económicos de uso diario hasta teclados mecánicos pensados para quienes juegan o personalizan cada detalle de su equipo.

Sigue a PULZO en Discover

El salto de precio entre una categoría y otra puede ser grande. Un combo básico puede costar menos de 60.000 pesos, mientras que un teclado mecánico con retroiluminación RGB y conexión Bluetooth fácilmente supera los 200.000 pesos. Esa diferencia no siempre refleja calidad superior, sino funciones distintas: uno sirve para escribir en silencio, el otro para jugar o para quienes disfrutan del sonido y la tactilidad de las teclas mecánicas.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Producto Precio Ideal para RECCAZR Combo teclado y mouse silencioso 57.173 pesos (miembros Prime). Oficina, teletrabajo, bajo presupuesto. Logitech MK335 Combo teclado y mouse 127.089 pesos. Oficina, uso mixto casa-trabajo, larga duración de batería. AULA F75 Pro Teclado mecánico inalámbrico 206.539 pesos. Juegos, entusiastas, personalización avanzada.

RECCAZR Combo teclado y ‘mouse’ inalámbricos silencioso

Es un combo de teclado de tamaño completo y ‘mouse’ óptico inalámbricos de la marca RECCAZR, pensado para quienes trabajan desde casa o en oficinas compartidas y necesitan silencio. Ambos periféricos se conectan con un solo receptor nano USB compartido, y funcionan hasta a 10 metros de distancia del computador.

Lo que más destaca:

Lee También

Teclas de membrana silenciosas: no producen ruido al escribir; el mouse tampoco emite sonido de clic.

Patas ajustables en el teclado: permiten inclinar el ángulo para reducir la tensión en las muñecas durante jornadas largas.

Teclado numérico incluido: conserva el tamaño completo con 12 teclas multimedia de acceso directo.

Ahorro de energía automático: entra en modo suspensión si deja de usarse; se reactiva con cualquier tecla.

Razones para comprarlo: es la opción más económica de las tres y no requiere instalar software; solo hay que conectar el receptor USB y listo.

A tener en cuenta: el descuento del 10 % (su precio original era $63.529) aplica para miembros Prime, así que si usted no tiene esa suscripción, conviene verificar el precio final antes de pagar.

El combo RECCAZR cuesta 57.173 pesos para miembros Prime en Amazon, incluye garantía de 12 meses y compatibilidad con Windows, Mac, Chrome OS y Linux.

Teclado Logitech MK335

El Logitech MK335 es un combo de teclado y ‘mouse’ inalámbricos de la marca Logitech, una de las más reconocidas en periféricos para computador. Está orientado a personas que buscan una solución confiable para el hogar o la oficina, con la ventaja de no tener que cambiar pilas con frecuencia.

Lo que más destaca:

Batería de larga duración: el teclado puede usarse hasta 24 meses y el mouse hasta 12 meses sin cambiar las pilas, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Teclas de perfil bajo y silenciosas: diseño cómodo para escritura prolongada, similar al RECCAZR pero con acabado más estilizado.

Mouse ambidiestro: funciona tanto para diestros como para zurdos; el receptor nano se guarda en el propio mouse.

11 teclas de acceso rápido y 4 teclas F programables: para multimedia, sin necesidad de buscar atajos en el menú.

Razones para comprarlo: frente al combo RECCAZR, el Logitech MK335 ofrece mayor duración de batería y el respaldo de una marca con soporte reconocido; además, tiene envío gratis a Colombia según el listado en Amazon.

A tener en cuenta: su precio de 127.089 pesos lo ubica en el rango medio: cuesta más del doble que el RECCAZR, y la diferencia principal está en la marca, la batería y el acabado, no en funciones radicalmente distintas para uso básico.

El Logitech MK335 está disponible en Amazon por 127.089 pesos con envío gratis a Colombia: teclado inalámbrico de tamaño completo con hasta 24 meses de batería.

Teclado AULA F75 Pro

El AULA F75 Pro es un teclado mecánico inalámbrico de diseño compacto al 75 % (81 teclas), fabricado por AULA, con interruptores Reaper prelubricados e intercambiables en caliente. Va dirigido a jugadores y entusiastas que quieren personalizar su teclado sin soldar y que valoran la retroiluminación RGB y la conectividad múltiple.

Lo que más destaca:

Tres modos de conexión: Bluetooth 5.0, receptor inalámbrico de 2,4 GHz y cable USB; puede conectar hasta cinco dispositivos al mismo tiempo.

Batería de 4.000 mAh recargable: autonomía extendida sin depender de pilas reemplazables, a diferencia de los otros dos combos.

Interruptores intercambiables en caliente: se cambian sin soldar, compatibles con ejes de 3 o 5 pines, ideal para quienes quieren experimentar con distintos tipos de teclas.

Perilla de control multifunción: ajusta volumen o brillo RGB según el modo (oficina o juego) con un giro o un clic.

Razones para comprarlo: a diferencia del RECCAZR y del Logitech MK335, el AULA F75 Pro ofrece conectividad Bluetooth real para tabletas y teléfonos, batería recargable y la posibilidad de modificar los interruptores, lo que lo convierte en la opción más versátil de las tres para uso mixto o gaming.

A tener en cuenta: su precio de 206.539 pesos (rebajado desde 254.209 pesos, un ahorro de casi 47.670 pesos) sigue siendo el más alto del grupo, y sus funciones avanzadas solo aprovechan quienes realmente juegan o disfrutan personalizar su equipo; para uso de oficina básico, puede ser más teclado del que se necesita.

El AULA F75 Pro cuesta 206.539 pesos en Amazon con el 19 % de descuento activo: teclado mecánico inalámbrico de 81 teclas con Bluetooth 5.0, batería de 4.000 mAh y retroiluminación RGB.

¿Cómo elegir entre un combo de membrana y un teclado mecánico inalámbrico?

La diferencia principal está en el tacto, el ruido y el uso esperado. Los teclados de membrana, como el RECCAZR y el Logitech MK335, son más silenciosos y económicos, ideales para oficina o teletrabajo. Los mecánicos, como el AULA F75 Pro, tienen mayor respuesta táctil y son preferidos para juegos o escritura intensa, pero suelen costar más y producir algo más de sonido, incluso en versiones ‘thocky’ o prelubricadas.

¿Qué conviene revisar antes de comprar un teclado inalámbrico en Amazon?

Antes de pagar, verifique si el precio mostrado aplica solo para miembros Prime (como ocurre con el RECCAZR), si el envío a Colombia está incluido o tiene costo adicional (el Logitech MK335 lo tiene gratis, según su listado), y qué tipo de batería usa el teclado: pilas AA reemplazables o batería interna recargable. Esos tres puntos pueden cambiar el costo real y la comodidad de uso a largo plazo entre estas opciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.