Por: Social Geek

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La inteligencia artificial (IA) está evolucionando en el entorno empresarial, dejando atrás la etapa inicial donde sus usos se limitaban a generar textos, resumir documentos y ofrecer respuestas rápidas. Ahora, el reto central consiste en que estas tecnologías puedan ejecutar tareas, tomar decisiones autónomas y completar procesos que impactan directamente en las operaciones de las empresas, según lo planteado en el artículo citado.

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De acuerdo con el informe "The 2026 State of AI Agents", divulgado por Anthropic junto con la firma de investigación Material, el 57% de las organizaciones encuestadas en Estados Unidos ya utiliza agentes de inteligencia artificial dentro de flujos de trabajo que involucran varias etapas. Sin embargo, persisten desafíos importantes: el 46% mencionó que la integración de estos agentes con otros sistemas es uno de los principales obstáculos para poder escalar su utilización. Esta dificultad refleja que, si bien los modelos de IA avanzan en su capacidad de razonamiento, eso no asegura una utilidad real para la empresa, a menos que estos sistemas tengan acceso a información crítica y puedan interactuar con plataformas existentes bajo parámetros controlados.

La realidad en muchas empresas es que la información relevante está repartida en diferentes plataformas: sistemas de gestión de clientes, centros de contacto, bases de datos y aplicaciones administrativas. En este contexto, la automatización parcial de tareas no siempre resuelve problemas completos si los sistemas no están adecuadamente conectados. Bajo este panorama nace la llamada IA agéntica, que promueve la creación de sistemas capaces de recibir una solicitud, interpretar qué acciones se requieren y emplear diversas herramientas para completar el proceso. Así, se abre la puerta a innovaciones en atención al cliente, ventas, gestión de reclamaciones y operaciones internas.

Como ejemplo, un agente podría resolver una incidencia consultando el historial del cliente, validando condiciones del servicio y gestionando la solicitud sin que el usuario tenga que reiterar la información en distintos canales. Pero, para lograrlo, son necesarias integraciones eficientes, permisos adecuados y estrictos mecanismos de supervisión.

En este contexto destaca Kognia, empresa especializada en inteligencia artificial cognitiva. De acuerdo con información de Kognia, su objetivo es conectar procesos, datos y experiencia de cliente, haciendo que la IA trascienda el rol de simple interlocutor y actúe activamente en los flujos de trabajo. Sus soluciones se dividen en dos enfoques: experiencia de cliente e inteligencia de procesos, dirigidos respectivamente a interacciones externas y a la optimización de operaciones internas. El valor de este enfoque no radica solo en la automatización, sino en la capacidad de demostrar mejoras concretas como reducción de tiempos, solución de problemas en el primer contacto y disminución de errores.

Sin embargo, la autonomía de estos agentes también plantea interrogantes sobre la calidad de los datos, la seguridad, la privacidad y cuándo es imprescindible la supervisión humana. La clave para la próxima generación de IA en las empresas no está únicamente en modelos más potentes, sino en integraciones robustas, controles claros y métricas verificables que evidencien el impacto real de la automatización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desafíos para integrar inteligencia artificial en procesos empresariales?

Los principales desafíos para integrar inteligencia artificial en procesos empresariales, de acuerdo con el informe de Anthropic y Material, incluyen la dificultad para conectar los agentes de IA con sistemas y bases de datos existentes, garantizar la calidad y seguridad de los datos, y establecer límites claros de autonomía con supervisión humana. Sin integraciones efectivas, la automatización no logra brindar beneficios reales y medibles.

¿Qué significa IA agéntica y cómo transforma los flujos de trabajo en una empresa?

La IA agéntica hace referencia a sistemas de inteligencia artificial capaces de interpretar solicitudes, decidir qué acciones tomar y ejecutarlas automáticamente utilizando diferentes plataformas empresariales. Esta característica permite a las empresas automatizar procesos completos, lo que transforma los flujos de trabajo al reducir tiempos, mejorar la resolución en la primera interacción y disminuir errores operativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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