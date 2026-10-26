ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció la llegada a Colombia de la ROG Xbox Ally X20, una consola portátil de edición especial que conmemora los 20 años de la marca dedicada al hardware para videojuegos. El dispositivo estará disponible desde el 22 de octubre de 2026 y tendrá dos opciones de compra: una versión independiente y un paquete de colección que incluye accesorios exclusivos para los aficionados al gaming.

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Uno de los principales distintivos de esta edición es su diseño. La consola cuenta con un chasis negro translúcido que deja ver parte de sus componentes internos y del sistema de refrigeración, acompañado de detalles dorados. La propuesta busca rendir homenaje a la historia de ROG, fundada en 2006, y diferenciar esta versión de los equipos convencionales de la marca.

En el apartado técnico, la ROG Xbox Ally X20 incorpora un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y una pantalla Nebula HDR OLED de 7,4 pulgadas. Estas características están orientadas a ofrecer una experiencia de juego portátil con gráficos de alta calidad y capacidad de procesamiento para títulos exigentes. Sin embargo, la información anunciada no detalla otros aspectos técnicos, como la memoria RAM, el almacenamiento o la autonomía de la batería.

La opción más exclusiva es la ROG Xbox Ally X20 Bundle, un paquete pensado para coleccionistas que incluye unas gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, con audio de Bose, una pantalla virtual de 171 pulgadas a cuatro metros de distancia, tasa de refresco de 240 Hz y seguimiento de movimiento 3DoF. El conjunto busca ampliar la experiencia de juego mediante una pantalla virtual de gran tamaño.

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El paquete también incorpora una carcasa dbrand Killswitch de edición especial, con acabados negros y dorados, un patrón inspirado en los circuitos de la consola, soporte integrado y empuñaduras texturizadas. A esto se suma un maletín de protección Pelican personalizado, con pestillos en color rojo ROG e insignia conmemorativa del aniversario, además de un cargador de 68 W y tapas para los joysticks.

En cuanto a los precios, la versión independiente de la ROG Xbox Ally X20 tendrá un valor sugerido de $5.499.000, mientras que el bundle de colección costará $9.499.000. La diferencia de precio es de $4.000.000 y corresponde a los accesorios adicionales incluidos en el paquete. Ambas opciones estarán disponibles en Colombia a través de Alkosto, Ktronix, Éxito, Panamericana y Falabella.

Con este lanzamiento, ROG busca celebrar sus dos décadas en el mercado de los videojuegos con una consola que combina diseño conmemorativo, hardware de alto rendimiento y accesorios especializados. La edición especial está dirigida tanto a jugadores que buscan una experiencia portátil como a coleccionistas interesados en los productos asociados al aniversario de la marca. Su llegada a las tiendas colombianas está prevista para el 22 de octubre de 2026.

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