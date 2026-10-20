Por: El Espectador

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La industria de los videojuegos vive un momento crucial, impulsada por la inminente llegada de ‘Grand Theft Auto VI’ (GTA VI). Este título, a punto de estrenarse, representa el mayor lanzamiento tanto en la historia del gaming como del entretenimiento, reflejando el potente dinamismo de un mercado que, según proyecciones, alcanzará un tamaño de 202.000 millones de dólares para 2025. El sector crece a un ritmo anual del 3% no solo por un aumento general de jugadores, sino por la enorme diversidad dentro de la comunidad gamer. Así lo evidenció el Gaming Report 2026 de Bain & Company, que recogió la visión de más de 5.300 usuarios y analizó 100 videojuegos publicados desde 2023. De acuerdo con ese reporte, el concepto de “jugador promedio” perdió vigencia, dando paso a la necesidad de relacionamientos más personalizados y duraderos entre estudios de desarrollo y público, como explicó Luis Díez, socio de Enterprise Technology de esa consultora.

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Al revisar cómo se distribuyen el tiempo y el gasto en videojuegos, el Gaming Report 2026 plantea que el 20% de los jugadores consume cerca del 60% del tiempo total frente a las pantallas y representa casi tres cuartas partes del desembolso en juegos y software. En mercados como el colombiano, donde la población gamer es mayoritariamente joven, el 86% de adolescentes invierte dinero mensualmente en videojuegos, cifra que desciende a solo el 36% entre quienes suman 60 años, tendencia replicada a lo largo de América Latina.

El impacto varía según plataformas. Si bien el 55% de los jugadores accede desde celulares, representando el 56,6% del gasto global, el 26% lo hace en computador y solo el 18% desde consolas. Sin embargo, estos últimos concentran prácticamente el 22% de la facturación anual de la industria, una diferencia explicada en parte por el costo elevado de títulos para PlayStation, Xbox y Nintendo. Este fenómeno se confirma con datos de Statista, que reportó ventas superiores a los 23 millones de unidades de la consola Nintendo Switch 2 durante su primer año, superando a su predecesora y convirtiéndose en el mejor debut histórico del sector, incluso a pesar de obstáculos como aranceles y escasez de componentes en mercados clave.

El ejemplo más reciente del músculo financiero del gaming está en la preventa de GTA VI, que según Newzoo, generó cerca de 300 millones de dólares entre marzo y julio de 2026 en Estados Unidos y los principales cinco mercados europeos. Newzoo estima ingresos de entre 3.300 y 5.200 millones de dólares de julio hasta noviembre, fecha en que Rockstar Games, compañía insignia de Take-Two Interactive, lanzará este esperado videojuego. Así, el nicho de las consolas se consolidó como motor del crecimiento económico del sector en un año donde se espera que GTA VI rompa récords, superando inclusive el alcance de títulos históricos como ‘Tetris’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué GTA VI es considerado el mayor lanzamiento en la historia de los videojuegos?

El impacto anticipado de GTA VI está respaldado por cifras entregadas por Newzoo, la consultora de mercado en gaming, que señala ventas en preventa cercanas a 300 millones de dólares en Estados Unidos y Europa, junto a proyecciones que van de 3.300 a 5.200 millones de dólares hasta la fecha de su estreno. Este fenómeno no solo supera marcas previas sino que consolida a Rockstar Games y su franquicia como referentes económicos e históricos en la industria.

¿Cuál es la diferencia en gasto entre gamers de celulares, computadoras y consolas en 2026?

Según datos citados en el Gaming Report 2026, los jugadores de celulares suman el 55% del mercado y representan el 56,6% del gasto total, mientras quienes usan computador corresponden al 26% y consumen el 21,5% de la inversión. Aunque solo el 18% utiliza consolas, estos concentran cerca del 22% del gasto, influenciados principalmente por el alto valor de los juegos de plataformas como PlayStation, Xbox y Nintendo. El comportamiento evidencia la relevancia de las consolas en el panorama económico global del gaming.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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