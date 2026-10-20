Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Banco Santander junto con IE University, a través de IE Foundation, abrieron una nueva convocatoria internacional que busca promover la formación en inteligencia artificial (IA) para jóvenes universitarios. Bajo el programa Santander | Innovation & AI Experience in Madrid 2027, se ofrecen 90 plazas para una experiencia formativa presencial en Madrid, España. El enfoque del programa es acercar a participantes de distintas disciplinas al uso de la IA como herramienta para resolver problemas y diseñar soluciones de alto impacto, según se informa en la convocatoria publicada por las instituciones organizadoras.

Sigue a PULZO en Discover

La experiencia será completamente presencial y está planificada entre el 12 y el 23 de julio de 2027. De acuerdo con la información oficial, el programa reunirá a jóvenes provenientes de 12 países diferentes, con el fin de facilitar el intercambio académico y el desarrollo de proyectos colaborativos. No se exige experiencia laboral previa ni conocimientos técnicos en inteligencia artificial, lo que amplía significativamente el espectro de postulantes.

El otorgamiento de las plazas incluye matrícula del curso, vuelos internacionales de ida y vuelta desde los aeropuertos previamente definidos para cada país, alojamiento en Madrid y seguro de asistencia en viaje, además de un certificado de participación. Sin embargo, los traslados entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento, en el país de origen y en Madrid, serán responsabilidad del participante, así como la gestión del visado y asegurar la vigencia del pasaporte, según resaltan Banco Santander e IE Foundation. No se cobrará ninguna tasa por participar en el proceso de selección.

El contenido del programa combina talleres, retos prácticos y tutoría de expertos, permitiendo que los jóvenes exploren aplicaciones concretas de la inteligencia artificial. El objetivo es que, al finalizar las dos semanas, cada equipo desarrolle y presente un prototipo tecnológico que responda a un desafío real, favoreciendo el pensamiento crítico y la mentalidad innovadora.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados universitarios entre 21 y 35 años, ciudadanos o residentes de los 12 países participantes, que posean dominio suficiente de español o inglés para seguir el curso. Para continuar en el proceso, los aspirantes deben registrarse en Santander Open Academy, presentar una solicitud y aprobar una prueba de habilidades (Assessment Test) antes del 4 de diciembre de 2026. Aquellos que pasen esta etapa avanzarán a una segunda fase en la que aportarán su hoja de vida, carta de motivación y experiencia previa en proyectos de innovación. El anuncio de los seleccionados finales será el 10 de febrero de 2027.

La iniciativa, que cumple su segunda edición, busca democratizar el acceso a la formación en inteligencia artificial entre jóvenes universitarios de diversas áreas, incluso entre quienes no poseen experiencia técnica, según lo divulgado por las instituciones convocantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el programa Santander | Innovation & AI Experience in Madrid 2027?

Para inscribirse en el programa, usted debe ingresar a Santander Open Academy y seguir el proceso detallado en la plataforma de la convocatoria. Es indispensable cumplir con los requisitos de edad, nacionalidad y formación, además de completar la prueba de habilidades antes del plazo final. Toda la información y el acceso a la inscripción están disponibles en la web oficial de la convocatoria.

¿Qué es el Assessment Test en la convocatoria de Banco Santander e IE Foundation?

El Assessment Test o prueba de habilidades es una evaluación que deben completar todos los aspirantes luego de enviar su candidatura. Esta prueba es obligatoria y sirve para preseleccionar a los candidatos, valorando sus competencias en áreas clave para el desarrollo del programa. Solamente quienes aprueban este test avanzan a la siguiente fase del proceso de selección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.