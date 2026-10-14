Por: El Espectador

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Entre el 1 y el 13 de octubre, Cundinamarca enfrentó 16 emergencias causadas por el aumento de lluvias, de acuerdo con un balance preliminar de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca. El departamento, a pesar de atravesar el fenómeno de El Niño, que usualmente reduce la cantidad de precipitaciones, también experimenta en paralelo la segunda temporada de lluvias del año, fenómeno que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), incrementa la probabilidad de lluvias especialmente en octubre y noviembre, en regiones como la Andina y Caribe. El reporte oficial detalla que, durante este periodo, se presentaron nueve inundaciones, tres vendavales, dos deslizamientos, una creciente súbita y una avenida torrencial en municipios como Medina, Madrid, Fusagasugá, Subachoque, El Rosal, Tocaima, Cajicá y Gachancipá.

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El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, William Rozo, explicó que, aunque El Niño suele asociarse con reducción de lluvias, no excluye episodios intensos que puedan desencadenar emergencias. De acuerdo con Ideam, aunque las acumulaciones de lluvia se proyectan por debajo de los promedios históricos, el periodo de fin de año trae condiciones propicias para precipitaciones fuertes en varias zonas del país.

En la vereda Barital, en Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda, obligando al traslado de una familia de tres personas —una de ellas con discapacidad— hacia el casco urbano, con apoyo del Cuerpo de Bomberos y familiares. En la vereda Chiapas, también de Medina, un deslizamiento de tierra generó riesgo para cinco familias y perjudicó la movilidad, según el reporte preliminar, requiriendo intervención con maquinaria amarilla. En Madrid, varias zonas sufrieron inundaciones e intervenciones de la Alcaldía, Bomberos y Defensa Civil, aunque al cierre del informe no se tenía una cifra consolidada de las familias afectadas ni el total de los daños.

Venecia enfrentó caída de material sobre las vías por lluvias, aunque los pasos hacia San Antonio, Pandi y Cabrera fueron habilitados presto, mientras persistía la vigilancia sobre la quebrada La Chorrera por aumento de caudal. La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada el 13 de octubre luego de un deslizamiento a 400 metros del peaje San Miguel, sin afectar a personas o vehículos gracias a la acción rápida de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Actualmente, el paso es controlado y continúan los trabajos de remoción del material, indicó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien recomendó precaución a los conductores y evitar las cercanías de ríos o quebradas tras lluvias intensas. Las autoridades insisten en mantener canales de comunicación abiertos y la identificación de puntos críticos mientras avanzan las evaluaciones de daños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta las lluvias en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño es una variación climática caracterizada por el aumento de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico, lo que modifica los patrones de lluvia en diferentes regiones. En Cundinamarca, según la información del Ideam, El Niño suele disminuir las precipitaciones, aunque no descarta la ocurrencia de lluvias intensas que pueden provocar emergencias como inundaciones o deslizamientos.

¿Cuáles han sido los municipios más afectados por las lluvias en Cundinamarca recientemente?

De acuerdo con el balance oficial citado, los municipios de Medina, Madrid, Fusagasugá, Subachoque, El Rosal, Tocaima, Cajicá y Gachancipá han registrado emergencias por lluvias, como inundaciones, vendavales y deslizamientos entre el 1 y el 13 de octubre, siendo Medina y Madrid dos de los más afectados en incidentes recientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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