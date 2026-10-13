Por: Portal Bogotá

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El aumento drástico de las lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca ha producido múltiples afectaciones a la red de distribución de energía, lo que ha implicado interrupciones temporales en diferentes sectores. De acuerdo con Enel Colombia, la compañía mantiene una cobertura integral y operativa en todas las localidades que atiende, actuando de manera continua para responder a los eventos generados por este fenómeno climático. En Cundinamarca, los recursos de atención se concentran especialmente en las provincias de Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Central, Rionegro y Tequendama. En esas áreas, la intensidad de las lluvias ha generado una mayor necesidad de intervenciones técnicas y revisiones en la red eléctrica, según informó Enel Colombia.

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En las últimas jornadas, las condiciones meteorológicas extremas han ocasionado caídas de árboles sobre cables, deslizamientos y descargas atmosféricas, afectando gravemente la infraestructura. Frente a este escenario, Enel Colombia puso en marcha su plan de contingencia, movilizando la totalidad de sus cuadrillas, equipos técnicos, móviles de emergencia y personal de apoyo para acelerar la evaluación de daños y la reparación de los servicios. Además, en casos donde se ven comprometidas infraestructuras sensibles como los centros de salud, la empresa explora alternativas de respaldo eléctrico, como el uso de grupos electrógenos, siempre dependiendo de las características y requerimientos de cada situación.

Un aspecto complejo es que, en Cundinamarca, gran parte de la distribución de energía es aérea; por ello, las caídas de árboles y los fuertes vientos incrementan el riesgo de afectaciones. A esto se suman las dificultades de acceso que se presentan ante inundaciones o deslizamientos causados por las lluvias. Enel Colombia subraya que la seguridad de sus trabajadores es fundamental, por lo que muchas intervenciones solo se realizan si existen condiciones que no ponen en riesgo al personal, lo que a veces prolonga los tiempos de restablecimiento del servicio.

La empresa trabaja de manera coordinada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), comités de riesgo, cuerpos de bomberos, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. La intención es optimizar la respuesta y priorizar las zonas más afectadas. Enel Colombia también aconseja a la ciudadanía evitar cualquier contacto con redes eléctricas caídas o en mal estado, mantener techos y bajantes en condiciones adecuadas, desconectar dispositivos electrónicos durante tormentas y reportar fallas de inmediato a través de sus canales oficiales, como Fonoservicio o WhatsApp.

Por otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicó que Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias, con picos de precipitación en octubre y noviembre en la región andina y caribeña. Incluso en el contexto del fenómeno de El Niño, que se asocia generalmente a condiciones más secas, pueden presentarse lluvias fuertes y tormentas, como las observadas recientemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo atiende Enel Colombia las emergencias eléctricas durante las lluvias intensas?

Enel Colombia activa planes de contingencia ante eventos climáticos extremos, desplegando a todas sus cuadrillas y personal técnico en las zonas afectadas. Da prioridad a instalaciones sensibles y trabaja en coordinación con entidades como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), comités de riesgo, cuerpos de bomberos y autoridades locales para agilizar el restablecimiento del servicio y mantener la seguridad del personal y de la comunidad. Los canales oficiales, como Fonoservicio y WhatsApp, están disponibles para reportar emergencias.

¿Por qué ocurren lluvias intensas durante el fenómeno de El Niño en Colombia?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aunque el fenómeno de El Niño suele relacionarse con periodos secos, en Colombia pueden coincidir las características del fenómeno con la temporada regular de lluvias, especialmente entre octubre y noviembre en la región andina y caribeña. Por ello, es posible registrar lluvias intensas y tormentas, pese a la presencia de El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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