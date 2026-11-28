Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del sábado 28 de noviembre, Colombia fue escenario de dos movimientos sísmicos que llamaron la atención de las autoridades y la ciudadanía. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), organismo encargado de monitorear la actividad sísmica en el país, reportó que los eventos tuvieron lugar en los departamentos de Cauca y Chocó, con magnitudes de 2.9 y 3.0 respectivamente.

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El primer sismo ocurrió a las 12:26 de la madrugada, teniendo como epicentro el municipio de San José del Palmar, localizado en el departamento de Chocó. Este movimiento alcanzó una magnitud de 3.0 y, según el boletín oficial del SGC, se registró a una profundidad considerable de 96 kilómetros en el interior de la corteza terrestre. Este tipo de profundidad suele estar asociada a una percepción limitada en superficie, aunque la sensibilidad al evento depende de otros factores como la cercanía a centros urbanos y las condiciones geológicas locales.

Posteriormente, a la 1:39 de la mañana, el SGC notificó sobre un segundo evento sísmico, esta vez en el municipio de Inzá, Cauca, un área que se encuentra en la zona de influencia de un volcán. A diferencia del primer sismo, este alcanzó una magnitud ligeramente menor, de 2.9, pero se originó a tan solo 7 kilómetros de profundidad. La diferencia entre ambos movimientos radica principalmente en este aspecto: mientras el temblor en Chocó fue profundo, el de Cauca se caracterizó por ser mucho más superficial. De acuerdo con la información del SGC, aunque la profundidad ayuda a caracterizar los sismos, por sí misma no determina la intensidad con la que se perciben en la superficie. Otros elementos influyen en la percepción y en los posibles efectos sobre las comunidades cercanas.

Además, el SGC invitó a la ciudadanía que haya experimentado estos temblores a reportar sus sensaciones a través de su plataforma Sismos Sentidos. El aporte de estos datos ciudadanos es relevante, ya que permite entender cómo se viven estos eventos en diferentes partes del país y contribuir a un mejor monitoreo de la actividad sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información entregó el Servicio Geológico Colombiano sobre los temblores en Cauca y Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano precisó que los sismos se registraron en San José del Palmar, Chocó, y en Inzá, Cauca, con magnitudes respectivas de 3.0 y 2.9. También detalló las profundidades de cada movimiento, siendo de 96 kilómetros en Chocó y de solamente 7 kilómetros en Cauca, y resaltó la importancia de que la ciudadanía comparta sus experiencias a través de la plataforma Sismos Sentidos.

¿Por qué es importante la profundidad en los sismos reportados por el SGC?

La profundidad es un factor clave para caracterizar un evento sísmico, pues influye en la manera como se percibe en superficie. Por ejemplo, el temblor en Cauca fue mucho más superficial (7 kilómetros) que el ocurrido en Chocó (96 kilómetros), lo que puede hacer que el primero se sienta con mayor intensidad pese a su menor magnitud. Sin embargo, el informe del SGC aclara que la profundidad no es el único elemento que determina la percepción del temblor.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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