Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un temblor de magnitud 3,1 sorprendió a muchos habitantes de Colombia en la madrugada de este viernes 27 de noviembre de 2026. El fenómeno sísmico, que tuvo lugar exactamente a las 2:27 de la mañana, fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad reconocida por su vigilancia constante de la actividad sísmica en el país. De acuerdo con el boletín oficial, el epicentro del movimiento se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, un territorio conocido por presentar sismos con relativa frecuencia.

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El informe del SGC detalló que el temblor se originó a una profundidad considerable, exactamente a 149 kilómetros bajo la superficie. Esta característica es relevante para quienes monitorean los sismos, pues la profundidad suele influir en la intensidad con que se percibe en la superficie y en la extensión del área en la que se puede sentir. Aunque la magnitud es moderada y distante de los niveles que suelen causar daños estructurales de gravedad, el registro despierta el interés y la atención particularmente en esa zona del país.

El Servicio Geológico Colombiano, en cumplimiento de sus protocolos, invitó a los ciudadanos a reportar sus percepciones a través de la plataforma de sismos sentidos. Este espacio permite recabar testimonios de quienes experimentaron el movimiento, con el fin de mejorar el monitoreo y la comprensión sobre cómo se perciben los sismos de diversas magnitudes y profundidades en diferentes regiones.

Hasta el momento, la información compartida por el SGC corresponde a la primera actualización del boletín sobre el evento. Los datos divulgados dieron cuenta de los principales parámetros del sismo: magnitud, ubicación y profundidad. No se han reportado daños ni consecuencias adicionales vinculadas a este movimiento telúrico. Es importante resaltar que la labor del Servicio Geológico Colombiano constituye una de las fuentes confiables y oficiales en materia de sismos en el país, aportando información precisa y actualizada ante cada episodio de relevancia.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia reportado el 27 de noviembre de 2026?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del temblor de magnitud 3,1 se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, una región reconocida por su actividad sísmica constante.

¿Qué significa la profundidad de un sismo y por qué es importante el dato de 149 kilómetros?

La profundidad de un sismo hace referencia a la distancia entre el epicentro, en la superficie de la tierra, y el punto interno donde realmente ocurre el movimiento. Un temblor profundo, como el registrado a 149 kilómetros, suele sentirse en áreas más extensas, pero con menor intensidad local que uno superficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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