El departamento de Nariño atraviesa una grave emergencia por los atentados contra la infraestructura energética, que dejaron sin suministro eléctrico a buena parte de su territorio. La situación mantiene afectados a 59 de los 64 municipios y encendió las alarmas por las consecuencias que puede tener la interrupción del servicio en hospitales, colegios, comercios y hogares.

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El gobernador Luis Alfonso Escobar pidió al Gobierno Nacional y a la empresa ISA acelerar los trabajos para recuperar la conexión eléctrica. En diálogo con Mañanas Blu, advirtió que la crisis tiene consecuencias que van más allá de las dificultades cotidianas y puede comprometer la atención médica de miles de personas. “La situación es muy grave. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a ISA, en la necesidad de restablecer rápidamente la energía, porque los costos sociales de esto son muy elevados”, manifestó.

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Uno de los casos más preocupantes está en Tumaco, donde el suministro de la red eléctrica apenas llega durante dos horas en un periodo de 12. Para mantener en funcionamiento el hospital público, las autoridades deben recurrir a plantas generadoras que consumen diésel. Según Escobar, el centro asistencial gasta cerca de 20 millones de pesos en combustible cada dos días, un costo que representa una fuerte presión para las finanzas de la red pública de salud.

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El mandatario también alertó que mantener los equipos de emergencia encendidos durante jornadas prolongadas puede afectar su funcionamiento y poner en riesgo la atención de los pacientes. “Tener funcionando estas plantas de energía y sobre todo someterlas todo el día al estrés porque la energía no es constante… nos pone en riesgo no solo la salud, sino la vida de la gente en todo el departamento de Nariño”, señaló.

La emergencia también golpea a los negocios, las instituciones educativas y las familias. En municipios del Pacífico como Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, el servicio alcanza apenas el 20 % de su capacidad, mientras que Pasto también enfrenta restricciones. Escobar describió el impacto en la vida diaria y contó que incluso atendió la entrevista con apenas un 5 % de batería en su celular. “Los empresarios, los colegios se están viendo muy pero muy afectados, el comercio y sin duda hay gente que ya tiene problemas hasta para cargar el celular”, dijo.

Detrás de la crisis hay dos ataques contra puntos estratégicos de la red de transmisión. De acuerdo con la explicación del gobernador, hace 15 días fueron destruidas tres torres en Pital, Huila, lo que interrumpió el circuito que conecta desde Putumayo. Luego, hace tres días, otro atentado derribó una torre en Taminango, Nariño. Los daños dejaron fuera de servicio las principales conexiones de alta potencia que abastecen al departamento.

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Actualmente, Nariño depende de una conexión de 115 kilovoltios que llega desde Popayán, una alternativa que el gobernador considera vulnerable. Escobar advirtió que, si esa línea también resulta afectada, el departamento podría quedar completamente a oscuras. Por eso, insistió en la urgencia de recuperar las conexiones y proteger la infraestructura energética, en una región que también enfrenta dificultades históricas de comunicación terrestre por la Vía Panamericana.

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