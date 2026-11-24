La interrupción del servicio eléctrico que afectó a varias zonas del suroccidente del país tuvo origen en un ataque contra la infraestructura energética. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que se trató de un atentado terrorista y anunciaron acciones para investigar lo ocurrido y recuperar el suministro.

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(Vea también: Masivo apagón afecta a Nariño, Cauca, Putumayo y Huila tras falla en infraestructura eléctrica bajo investigación)

Dicha emergencia comenzó alrededor de las 6:30 de la tarde del martes 24 de noviembre y comprometió la conexión de una subestación con el Sistema Interconectado Nacional. La interrupción alcanzó a Nariño, Putumayo y Caquetá, además de sectores del Cauca y el Huila.

La confirmación del Gobierno cambió el panorama sobre las causas de la emergencia. En un primer momento, las empresas del sector reportaron una falla simultánea en dos circuitos eléctricos y señalaron que estaban tratando de establecer qué había ocurrido. Horas después, el Ejecutivo informó que la interrupción fue consecuencia de un ataque contra la infraestructura energética.

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He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética. Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Dos circuitos eléctricos resultaron afectados por el atentado

Según los reportes conocidos durante la emergencia, los daños se presentaron en el sector de El Remolino, en el municipio de Taminango, Nariño, donde una detonación habría provocado la caída de dos torres de energía.

La afectación comprometió los circuitos que conectan la subestación San Bernardino, ubicada en Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto. Esta conexión es clave para el suministro eléctrico de Nariño y otros territorios del suroccidente, por lo que su interrupción tuvo repercusiones en varios departamentos.

El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, coordinó con las empresas involucradas las maniobras para revisar el alcance de los daños y avanzar en la recuperación del servicio. En medio de esas labores, algunos sectores de Pasto comenzaron a recuperar la electricidad de manera progresiva.

Gobierno ordenó un plan especial para proteger la infraestructura energética

Tras confirmar el origen del apagón, el presidente Abelardo de la Espriella dispuso que los ministerios de Minas y Energía y de Defensa adelanten una evaluación integral de lo ocurrido. La revisión busca establecer las circunstancias del ataque y definir las medidas necesarias frente a los daños ocasionados.

Además, el mandatario ordenó poner en marcha un plan especial de defensa y protección para las instalaciones eléctricas y de gas en el país. La instrucción apunta a reforzar la seguridad de esta infraestructura estratégica y evitar que nuevos hechos violentos comprometan el suministro.

#ACTUALIDAD El Gobierno confirmó que la afectación a la infraestructura energética en el suroccidente del país fue consecuencia de un atentado terrorista. Los ministros de Minas y Defensa adelantarán una evaluación integral de los hechos, y el presidente ordenó implementar un plan especial de defensa y protección de la infraestructura energética. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026



Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno aseguró que mantiene las acciones para normalizar el servicio en las zonas afectadas. La recuperación depende de las maniobras técnicas que se adelantan sobre los circuitos comprometidos y de las condiciones para garantizar su funcionamiento seguro.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.