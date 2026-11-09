La posibilidad de un apagón mundial de 72 horas ha despertado inquietud en redes sociales, donde circulan publicaciones que advierten sobre una supuesta interrupción del servicio eléctrico en diferentes países. Sin embargo, detrás de esta teoría hay una mezcla de ficción, recomendaciones preventivas y datos sobre las condiciones reales de los sistemas de energía.

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El tema volvió a llamar la atención por videos compartidos en plataformas como TikTok y X, en los que algunos usuarios relacionan escenas de la serie ‘Los Simpson’ con un supuesto corte masivo de electricidad que ocurriría en noviembre.

A esto se sumaron recomendaciones de organismos de emergencia de Estados Unidos y algunos gobiernos europeos, que han aconsejado a la población contar con provisiones para afrontar las primeras 72 horas de una eventual emergencia. No obstante, estas indicaciones hacen parte de protocolos de prevención ante desastres naturales y otras contingencias, no de una advertencia sobre un apagón mundial.

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La Kalle, en un artículo publicado el 9 de noviembre, explicó que no existe evidencia científica ni reportes oficiales que respalden la posibilidad de que todos los países se queden sin electricidad al mismo tiempo. La infraestructura energética mundial funciona mediante redes independientes, por lo que no existe un mecanismo central que permita desconectar el suministro eléctrico de todo el planeta.

¿Qué hay detrás de la teoría del apagón mundial?

Uno de los elementos que impulsó las especulaciones fue la circulación de fragmentos de ‘Los Simpson’, en los que aparece una referencia a un apagón durante el mes de noviembre. Algunos internautas relacionaron esas escenas con acontecimientos actuales y comenzaron a difundir versiones sobre un supuesto corte eléctrico de alcance global.

A esa interpretación se sumaron las recomendaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) y organismos europeos, que promueven la preparación de kits de supervivencia con alimentos, agua y otros elementos básicos para cubrir las primeras 72 horas de una emergencia.

Sin embargo, ambas situaciones no tienen relación directa. Las recomendaciones buscan que las personas puedan afrontar interrupciones locales de servicios esenciales ocasionadas por fenómenos naturales u otras eventualidades. No constituyen una alerta sobre un apagón internacional.

Además, las redes eléctricas no funcionan como un sistema único. Cada país o región cuenta con su propia infraestructura de generación, transmisión y distribución, de manera que un corte de energía en un territorio no implica que los demás vayan a experimentar la misma situación.

⚠️ ¿APAGÓN MUNDIAL el 17 de noviembre? 🌍⚡ Sale de Los Simpson y de una prueba real de alertas en EE.UU.: 1 minuto de radio y tele, nada más. En Argentina no pasa nada. Antes de compartir una cadena, fijate la fuente 👇 #ApagonMundial #LosSimpson #17DeNoviembre https://t.co/4m7yDPEI0V — Luis Emmanuel Miranda (@LuisEmmanu79481) November 9, 2026

¿Cuáles serían las cinco ciudades de Colombia más vulnerables ante una crisis eléctrica?

Aunque no existe una alerta sobre un apagón mundial ni un listado oficial de ciudades que vayan a quedarse sin electricidad, sí hay zonas del país que presentan desafíos particulares en materia de infraestructura y suministro energético.

Según el análisis publicado por La Kalle, los reportes operativos de XM permiten identificar vulnerabilidades en regiones como el Caribe, el área Oriental y el Pacífico. El medio tomó como referencia las principales capitales de esas zonas y las condiciones de sus sistemas eléctricos para señalar cinco ciudades que podrían enfrentar mayores dificultades ante una contingencia local.

Estas son:

– Barranquilla: su elevada demanda de electricidad, asociada tanto a la actividad industrial como al uso constante de sistemas de climatización, representa un desafío para la infraestructura de transmisión regional.

– Cartagena: las actividades portuarias, turísticas y petroquímicas requieren un suministro estable de energía. Por eso, las restricciones o fallas en las redes de la región Caribe podrían afectar distintos sectores de su economía.

– Bogotá: la concentración de habitantes, empresas y actividades industriales hace que cualquier déficit energético de alcance nacional pueda tener repercusiones importantes en la capital, incluso con eventuales restricciones programadas del servicio.

– Medellín: su actividad comercial y manufacturera demanda un suministro constante. Una contingencia que comprometa las fuentes de generación o las redes que abastecen a la región podría obligar a tomar medidas para mantener la estabilidad del sistema.

– Quibdó: las condiciones geográficas del Chocó y las dificultades de interconexión eléctrica hacen que algunas contingencias climáticas puedan ocasionar interrupciones del servicio más prolongadas.

La publicación aclara que esta selección no corresponde a una clasificación oficial de XM sobre ciudades en riesgo de apagón, sino a una aproximación a partir de las condiciones regionales de la infraestructura eléctrica.

¿Qué recomienda tener en cuenta ante una eventual emergencia eléctrica?

Más allá de las versiones que circulan en internet, los desafíos reales del sistema energético colombiano están relacionados con factores como la disponibilidad de agua en los embalses hidroeléctricos, la capacidad de las redes de transmisión y los niveles de consumo.

En ese contexto, La Kalle recoge recomendaciones de prevención como moderar el uso de electricidad durante las horas de mayor demanda, especialmente entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., y contar en casa con elementos básicos como una linterna y una batería portátil.

Por ahora, no existe sustento técnico para afirmar que Colombia o el resto del mundo enfrentarán un apagón simultáneo de 72 horas. Las versiones que circulan en redes sociales mezclan escenas de ficción y recomendaciones de preparación ante emergencias con situaciones que no han sido confirmadas por las autoridades.

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