Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Mary Luz Herrán, quien fue esposa del presidente Gustavo Petro, volvió a ser protagonista en las redes sociales debido a un comentario realizado tras la aparición de un nuevo video revelado por Deicy Jiménez. En la grabación, Jiménez aparece acompañando al mandatario en un encuentro que ha generado controversia en los espacios digitales, ya que ella presentó el video como prueba de una supuesta relación con Petro. Según información de El Nuevo Día, Herrán hizo alusión a este hecho desde su cuenta personal con un mensaje irónico, insinuando que ella también posee material personal relacionado con el mandatario.

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El comentario específico de Mary Luz Herrán tomó fuerza entre los seguidores y usuarios en plataformas, ya que dijo: “Otra vez con videos de Deicy Jiménez, ¿cuánta plata le darían?… porque yo por ahí tengo unas foticos de mi presi en pañitos menores”. Las palabras de Herrán se interpretaron como una sugerencia de que posee imágenes privadas del presidente, lo cual avivó la atención en torno a la privacidad y vida personal de Petro. El Nuevo Día detalla que su frase desató una ola de reacciones y especulaciones en Internet, enfocadas en saber si esas fotografías existen realmente, bajo qué contexto fueron tomadas y si Herrán tendría la intención de hacerlas públicas.

Pese a la relevancia y el tono del mensaje, Mary Luz Herrán no publicó ninguna imagen ni entregó detalles sobre el origen de ese supuesto material. Tampoco expuso información relacionada con fechas o circunstancias sobre cuándo habrían sido tomadas las fotografías mencionadas. De acuerdo con El Nuevo Día, hasta el momento la declaración solo permanece como un comentario más en redes sociales y no ha tenido consecuencias materiales, más allá de convertirse en un tema viral.

La situación se da en medio de polémicas recientes que han puesto la vida privada de Gustavo Petro ante la opinión pública. El video divulgado por Deicy Jiménez tiene una duración de 54 segundos y fue publicado para respaldar las declaraciones de Jiménez sobre su vínculo con el presidente. En este contexto, el comentario de Herrán no solo suma un nuevo componente a la discusión, sino que también mantiene el foco de la conversación digital en la esfera personal del jefe de Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo exactamente Mary Luz Herrán sobre las fotos de Gustavo Petro?

Mary Luz Herrán expresó en sus redes sociales una frase irónica en la que sugirió que posee fotografías de Gustavo Petro en prendas menores. Según El Nuevo Día, su declaración fue: “Otra vez con videos de Deicy Jiménez, ¿cuánta plata le darían?… porque yo por ahí tengo unas foticos de mi presi en pañitos menores”. Sin embargo, Herrán no publicó imágenes ni añadió más detalles al respecto.

¿Quién es Deicy Jiménez y qué relación afirma tener con Gustavo Petro?

Deicy Jiménez es quien difundió un video de 54 segundos donde aparece junto a Gustavo Petro en un encuentro privado. De acuerdo con El Nuevo Día, Jiménez presentó la grabación como respaldo de la relación que asegura haber tenido con el mandatario, lo que ha mantenido la polémica activa en redes sociales sobre la vida privada del presidente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.